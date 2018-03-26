Как уменьшить счет за отопление? Инструкция Properm.ru

Posted 26 марта 2018, 03:00
Published 26 марта 2018, 03:00
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Первый способ снизить теплопотребление — «законопатить» все дырки, поменять на крыше утеплитель и поработать с межпанельными швами. Это может на 15–20% уменьшить тепловую отдачу дома. Такой путь я называю пассивным, поскольку он не воздействует на источник теплоснабжения.
Самые крупные теплопотери в домах нашего типа проходят не через стены и окна, а именно через перекрытия. Поэтому советую в первую очередь поменять утеплитель. Но не просто набросать его на чердаке, а сделать все по «особой технологии» — убрать весь шлак, вычистить все «до донышка», установить деревянный помост на расстоянии 10–15 см от перекрытия, и уже на него слоем в 20 см положить негорючий синтетический утеплитель.
Также есть и активный путь — это тепловая регулировка сетей, при помощи регулируемого элеваторного узла отопления. Не надо думать, что это удел новостроек. Такая система стоит в моем доме, «сталинке» 1942 года постройки. При помощи устройства можно контролировать поток тепла, в зависимости от погоды. Это особенно эффективно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.
В нашем доме установлено три датчика. Первый фиксирует температуру на обратном трубопроводе, второй в угловом помещении, третий температуру воздуха снаружи. Основываясь на этих данных контролер высчитывает, насколько сильно нужно открыть или закрыть «дырочку», через которую поступает тепло.
Установить такую систему можно абсолютно в любом доме. Цена вопроса для среднестатистической пятиэтажки около 150 тыс. рублей. Выгоду вы почувствуете сразу. Когда мы установили регулируемый элеватор в апреле 2009 года, то в конце месяца заплатили на 90 тыс. рублей меньше, чем за апрель предыдущего года. По моим подсчетам этот способ, помогает экономить около 30% от общей годовой суммы, что платит дом за отопление.
Вы можете попробовать добиться через суд перехода от ООО «ПСК» к ПАО «Т-Плюс» и сэкономить на разнице их тарифов. Сейчас стоимость теплоснабжения в «Пермской сетевой компании» составляет 1799,10 рублей/Гкал, в то время как «Т-Плюс» предоставляет ту же услугу за 1319,13 рублей/Гкал. При этом первая компания на 100% является «дочкой» второй.
Идти этим путем можно в одном случае — когда у вас организовано ТСЖ, поскольку управляющие компании не заинтересованы в борьбе с «тепловиками». Разумеется, далеко не каждое товарищество решится на смену поставщика коммунальной услуги — это процесс трудоемкий, времязатратный и эмоционально тяжелый. Вот мы, например, боролись с «Пермской сетевой компанией» около пяти лет. Угрожающими телеграммами на мое имя можно было обклеить стены вместо обоев.
Прежде, чем бороться с тепловыми компаниями, нужно выучить матчасть. Во-первых, необходимо посмотреть схему сопряжения сетей с вашим домом. Взять ее можно в договоре на теплоснабжение (если он у вас существует), но там она может содержать и ложные сведения. Поэтому самый лучший вариант — все «пробить» через Росреестр, ведь сети это тоже объект недвижимости. Если вы знаете, где находится ближайшая тепловая камера, то задайте ведомству вопрос: «А чьи это сети?» Вам либо назовут организацию, либо скажут, что предоставить данные невозможно (это значит, что сети бесхозные).
Во-вторых, вам нужно понимать, кто является тепловым источником в вашем районе, какая котельная или ТЭЦ снабжает вас теплом. Эту информацию можно посмотреть в схеме теплоснабжения Перми в разделе «Источники теплоснабжения». Схему можно найти на сайте администрации города.
В законе «О теплоснабжении» ясно сказано, что теплоснабжающей организацией может быть организация, у которой есть тепловая энергия и сети, подходящие к дому (при этом не обязательно, чтобы они были к нему присоединены). Грубо говоря, если на подходящей к вашему дому трубе, хотя бы один метр принадлежит ПАО «Т-Плюс», то она уже может быть вашим поставщиком тепла. При этом у «Т-Плюс» должна быть и энергия, которую вам можно продать. Если оба эти условия выполнены, то можно приступать к следующему этапу.
Основная часть
Посмотрите, есть ли у вас действующий договор с ООО «ПСК» на поставку коммунальных услуг. Как правило, его нет в половине случаев. Энергетики не очень аккуратны в договорных отношениях и часто забывают его продлить, поскольку это не так уж и важно, чтобы в случае чего взыскать с дома деньги за поставленную услугу.
Если договора с ООО «ПСК» нет, то вы просто отправляете в ПАО «Т-Плюс» письмо с просьбой заключить договор теплоснабжения и направить вам его проект. В ответ вы получаете стандартную «отписку», что нет технической возможности это сделать. Затем этот отказ вы обжалуете в арбитражном суде. Если договор с «Пермской сетевой компанией» есть, то вы просто его расторгаете и также пишите письмо в «Т-Плюс».
Также есть другой способ, но он достаточно рискованный. Вы собираете все деньги за отопление на счете ТСЖ и ждете, когда ПСК обратится в суд, чтобы взыскать с вас долги. Уже в суде, вы требуете смены поставщика услуг и доказываете, что фактически тепловую энергию вы получали с мощностей «Т-Плюс», а «Пермская сетевая компания» не может быть для вас теплоснабжающей организацией. Если выиграете, то заплатите в «Т-Плюс» по более низким тарифам, а получившуюся разницу вернете жителям или потратите на благоустройство дома, смотря как решит товарищество. При этом есть риски, что вы запутаетесь в расчетах, поскольку суды могут затянуться до года или полутора лет. Кроме этого, в случае поражения, вам придется заплатить пени.
Строго говоря, во всех случаях суд должен отказать ООО «ПСК» в статусе теплоснабжающей организации. Потому что существует предписание Пермского УФАС от 2009 года, выданное ПАО «Т-Плюс» (тогда компания называлась ОАО «ТГК-9»), которое запрещает торговать теплом через Пермскую сетевую компанию. Однако суды не всегда учитывают этот довод.
В ряде случаев представители ПСК указывают в суде на то, что компания трансформирует внутри своего ЦТП купленную у «Т-Плюс» энергию до необходимой температуры и предоставляет якобы совершенно другую коммунальную услугу. Однако, если в вашем доме установлен бойлер или индивидуальный тепловой пункт, то ваши шансы уйти от ПСК повышаются. Ведь в таком случае Пермская сетевая компания не занимается преобразованием тепловой энергии для вас, поскольку подача тепла в такие дома всегда идет в обход ЦТП. Но даже несмотря на это, суд может не принять вашу сторону, так как ООО «ПСК» обладает статусом Единой теплоснабжающей организации.
Вы всегда можете просто поддержать нас (Ассоциацию ТСЖ «Пермский стандарт» — Properm.ru) придя в суд, на очередное заседание по отмене тарифа или оспариванию схемы теплоснабжения. Важно показать суду, что рассматривается не частное дело, каких-то странных товарищей, которые все время чего-то хотят, а вопрос касается большой части населения Перми.
Ближайшее заседание, на котором вы можете поддержать Ассоциацию в «борьбе за тарифы», состоится в Пермском краевом суде 28 марта в 10:00 часов. Будет оспариваться постановление РСТ Пермского края, которым был установлен тариф на тепловую энергию ООО «ПСК» на 2017–2018 годы.
Также вы можете поддержать нас проводя одиночные пикеты в своем районе. Расскажите людям о проблеме, привлеките внимание. Нужно, чтобы как можно больше людей знало о том, что происходит с теплоснабжением в Перми и как можно все исправить. Наверное, кто-то думает, что нельзя ничего добиться. Но ведь это не так, некоторые тарифы удалось немного снизить и ограничить их рост. Кроме того, можно вернуть деньги, уплаченные по тарифам прошлых лет, которые уже удалось отменить.
P.S.
В феврале 2018 года платеж за тепло в квартире площадью 55,7 кв.м. на Компросе, 77, где работает ТСЖ, председателем которого является Александр Зотин, составляет — 1247,47 рублей. У дома заключен договор с ПАО «Т-Плюс», утеплен чердак, установлена тепловая регулировка сетей. Это меньше, чем в однокомнатной «хрущевке» площадью 29,6 кв.м на Екатерининской, 53 (1304, 71 рублей), где обслуживанием дома занимается УК, а тепло поставляет ООО «ПСК».