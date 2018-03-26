Как уменьшить счет за отопление? Инструкция Properm.ru

Также есть другой способ, но он достаточно рискованный. Вы собираете все деньги за отопление на счете ТСЖ и ждете, когда ПСК обратится в суд, чтобы взыскать с вас долги. Уже в суде, вы требуете смены поставщика услуг и доказываете, что фактически тепловую энергию вы получали с мощностей «Т-Плюс», а «Пермская сетевая компания» не может быть для вас теплоснабжающей организацией. Если выиграете, то заплатите в «Т-Плюс» по более низким тарифам, а получившуюся разницу вернете жителям или потратите на благоустройство дома, смотря как решит товарищество. При этом есть риски, что вы запутаетесь в расчетах, поскольку суды могут затянуться до года или полутора лет. Кроме этого, в случае поражения, вам придется заплатить пени.