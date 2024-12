Одна смерть для троих. Врачи опоздали с оказанием качественной помощи на восемь часов

Как сказано в протоколе «Выживание при Сепсисе» (Maternal Collapse in Pregnancy and the Puerperium. Green–top Guideline No. 56, January 2011, RCOG) — скорость и адекватность терапии, проводимой в первые часы после тяжелого развития сепсиса, влияют на результат ранней реанимации и повышают выживаемость. Но при этом требуется многопрофильный командный подход, включающий акушерок, консультантов-акушеров, консультантов-анестезиологов, консультантов-гематологов, консультантов интенсивистов и консультантов-микробиологов. Следующий «пакет помощи» следует применять немедленно или в течение шести часов.