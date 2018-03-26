Одна смерть для троих. Врачи опоздали с оказанием качественной помощи на восемь часов

«Почему, если был неясен диагноз и непонятна ситуация, не были вызваны специалисты, которые могли бы помочь разобраться? Где были в это время главные специалисты минздрава: акушер-гинеколог и реаниматолог, сотрудники профильных кафедр медуниверситета, консультанты? — спрашивает муж погибшей. — Причина сепсиса минздравом и Росздравнодзором не озвучена, а причиной смерти супруги называется его молниеносное и необъяснимое течение. Я не верю этим словам. Все это делается для того, чтобы запутать общественное мнение и отвести вину в смерти моей супруги и детей от врачей. И что меня по-настоящему пугает, дак это то, что до настоящего времени, даже при наличии в надзорных органах экспертиз, подтверждающих вину врачей, все эти врачи до сих пор находятся на своих местах и оказывают помощь другим пациентам (но качественную ли?)»