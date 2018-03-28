Снести нельзя оставить. Пять вопросов и ответов про разрешения на строительство в Перми

Исполнительный директор ассоциации «Пермские строители» считает, что главная проблема в том, что не получается диалога. В октябре 2017 года на площадке ПЗСП прошла встреча застройщиков с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, он сказал о неоходимости создания рабочей группы, в которую вошли бы представители крупнейших компаний, эксперты. Но на этом взаимодействие, по словам Светланы Куроповой, прекратилось. Ответа на письмо, направленное губернатору в конце февраля 2018 года, застройщики не получили. На общественном совете при минстрое вопросы, заданные в письме, не обсуждались. «Все наши попытки идти на контакт с минстроем кажутся абсолютно тщетными», — считает Светлана Куропова. По ее словам, общественный совет — орган совещательно-рекомендательный, он не может принять конкретных решений, обязательных к исполнению.