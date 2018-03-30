Инструкция Properm.ru: что делать, если на автомобиль упал снег с крыши

Сюжет Инструкция

Лучшим советом в данной ситуации будет, конечно, предупредительный «не парковаться там, где возможен сход снега и льда». Гроздья сосулек, нависающие снежные козырьки — потенциальные угрозы можно обнаружить самостоятельно, осмотрев потенциальное место для парковки не только в горизонтальной плоскости. Но — что случилось, то случилось — и лучше заранее представлять, какие действия придется предпринять.

Проще всего решить проблему будет тому, кто имеет полис КАСКО с покрытием всевозможных рисков. В этом случае алгоритм действий самый простой: 1. Убеждаемся, что условия страхования покрывают данный риск (читаем договор или звоним в свою страховую компанию для консультации)

2. Подаем документы в страховую компанию и ждем, когда будет оплачена стоимость ремонта пострадавшего автомобиля. Взысканием ущерба с виновной организации займется сам страховщик, и это уже не ваша проблема. Другое дело, если полиса КАСКО у вас нет. Действие №1. Самостоятельно оцениваем ущерб. Соберите нервы в кулак и осмотрите повреждения автомобиля. Крохотные вмятины, небольшие сколы — такие повреждения на практике проще восстановить самостоятельно. Потому что временные и денежные затраты на возмещение вреда в судебном порядке могут оказаться несопоставимыми с суммой ущерба. Если на машину упала солидная глыба, да еще и с большой высоты, повреждения могут быть весьма серьезными. «Характерные травмы» в этом случае: вмятая крыша, разбитые стекла, даже погнутые стойки. В таких случаях ремонт потребует больших денежных затрат. Поэтому нужно тщательно зафиксировать ущерб. Кстати, данная инструкция будет работать не только для снежно-ледяных повреждений, но и в случае падения на транспортное средство кровли с крыши, повреждений от внезапно закрывшегося шлагбаума, пролития гудрона и других неприятностей. Например: Главная новость по теме «Ты туда не ходи — ты сюда ходи. А то снег в башка попадёт — совсем мертвый будешь!» Действие №5. Ищем виноватых. Это действие можно произвести не только на этом этапе, а параллельно с предыдущими, начиная с самого первого. Кто будет ответчиком зависит от формы собственности здания, с которого сошел снег: офисное здание, торговый центр — собственник здания

многоквартирный дом — УК или ТСЖ

частный дом — собственник здания Действие №6. Проводим экспертизу ущерба. Профессиональную экспертизу ущерба можно сделать в любой компании, которая занимается оценкой повреждений автомобилей. Правда, оплачивать оценку ущерба вам придется из собственного кармана. Эти деньги вы будете позднее взыскивать с ответчика, поэтому если ответчик вам уже известен, можете пригласить его на экспертизу — пусть видит своими глазами. Александр Сидоров, автоюрист: