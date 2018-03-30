Инструкция Properm.ru: что делать, если на автомобиль упал снег с крыши

Posted 30 марта 2018, 08:10
Published 30 марта 2018, 08:10
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Проще всего решить проблему будет тому, кто имеет полис КАСКО с покрытием всевозможных рисков. В этом случае алгоритм действий самый простой:
1. Убеждаемся, что условия страхования покрывают данный риск (читаем договор или звоним в свою страховую компанию для консультации)
2. Подаем документы в страховую компанию и ждем, когда будет оплачена стоимость ремонта пострадавшего автомобиля. Взысканием ущерба с виновной организации займется сам страховщик, и это уже не ваша проблема.
Другое дело, если полиса КАСКО у вас нет.
Действие №1. Самостоятельно оцениваем ущерб.
Соберите нервы в кулак и осмотрите повреждения автомобиля. Крохотные вмятины, небольшие сколы — такие повреждения на практике проще восстановить самостоятельно. Потому что временные и денежные затраты на возмещение вреда в судебном порядке могут оказаться несопоставимыми с суммой ущерба.
Если на машину упала солидная глыба, да еще и с большой высоты, повреждения могут быть весьма серьезными. «Характерные травмы» в этом случае: вмятая крыша, разбитые стекла, даже погнутые стойки. В таких случаях ремонт потребует больших денежных затрат. Поэтому нужно тщательно зафиксировать ущерб.
Кстати, данная инструкция будет работать не только для снежно-ледяных повреждений, но и в случае падения на транспортное средство кровли с крыши, повреждений от внезапно закрывшегося шлагбаума, пролития гудрона и других неприятностей. Например:
Действие №5. Ищем виноватых.
Это действие можно произвести не только на этом этапе, а параллельно с предыдущими, начиная с самого первого. Кто будет ответчиком зависит от формы собственности здания, с которого сошел снег:
Действие №6. Проводим экспертизу ущерба.
Профессиональную экспертизу ущерба можно сделать в любой компании, которая занимается оценкой повреждений автомобилей. Правда, оплачивать оценку ущерба вам придется из собственного кармана. Эти деньги вы будете позднее взыскивать с ответчика, поэтому если ответчик вам уже известен, можете пригласить его на экспертизу — пусть видит своими глазами.
Александр Сидоров, автоюрист: