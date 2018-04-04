Отставание в строительстве Пермского зоопарка сократилось до 78 дней

«Экономика в данном случае – это не только стоимость самого строительства, но и эксплуатационные затраты. Мы должны производить расчеты на 50 лет вперед. Это крайне важно, так как деньги на эксплуатацию мы тратим каждый день, эти затраты закладываются при формировании тарифа, который платят и компании Пермского края в том числе», — отметил Олег Тони.