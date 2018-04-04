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Posted 4 апреля 2018, 04:15

Published 4 апреля 2018, 04:15

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Полиция завершила расследование дела о хищениях в НПФ «Стратегия»‍

4 апреля 2018, 04:15
Сюжет
Нпф стратегия
Оба подозреваемых отрицают свою вину. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Полиция направила в прокуратуру уголовное дело о хищениях и других преступлениях в АО «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия». Фигуранты дела — бывший гендиректор фонда Петр Пьянков и предприниматель Дмитрий Щукин, сообщает «РБК-Пермь».

Первый обвиняется в присвоении и растрате пенсионных резервов на сумму 220 млн рублей, двух эпизодах легализации имущества, приобретенного преступным путем на общую сумму 150 млн рублей и шести эпизодах предоставления в ФНС сведений о подставных лицах. Второй подозреваемый обвиняется в четырех эпизодах предоставления в ИФНС России № 17 сведений о подставных лицах. Оба подозреваемых отрицают свою вину. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

30 января 2018 года АО «НПФ «Стратегия» признано банкротом. Договоры об обязательном пенсионном страховании с фондом ранее заключили 78 тыс. граждан, о добровольном страховании — 68 тыс.

#Банки#Нпф стратегия
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