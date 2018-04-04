Полиция завершила расследование дела о хищениях в НПФ «Стратегия»‍

Первый обвиняется в присвоении и растрате пенсионных резервов на сумму 220 млн рублей, двух эпизодах легализации имущества, приобретенного преступным путем на общую сумму 150 млн рублей и шести эпизодах предоставления в ФНС сведений о подставных лицах. Второй подозреваемый обвиняется в четырех эпизодах предоставления в ИФНС России № 17 сведений о подставных лицах. Оба подозреваемых отрицают свою вину. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.