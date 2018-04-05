ХК «Молот-Прикамье» заявил о поиске спонсоров

«Клуб открыт для общения, и мы ищем спонсоров и партнеров в ежедневном формате. В прошлом мы сделали в этом направлении серьезный шаг: активно сотрудничаем с Уральским заводом противогололедных материалов и компанией НОВОСКОР. Надеюсь, что они не подведут нас и в следующем сезоне», — говорит финансовый директор клуба Светлана Перминова.