ХК «Молот-Прикамье» заявил о поиске спонсоров

Posted 5 апреля 2018, 05:14
Published 5 апреля 2018, 05:14
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
«Молот-Прикамье» ищет спонсоров. Пермский хоккейный клуб обратился к представителям бизнеса с предложением о партнерстве, сообщает пресс-служба «Молота».
«Клуб открыт для общения, и мы ищем спонсоров и партнеров в ежедневном формате. В прошлом мы сделали в этом направлении серьезный шаг: активно сотрудничаем с Уральским заводом противогололедных материалов и компанией НОВОСКОР. Надеюсь, что они не подведут нас и в следующем сезоне», — говорит финансовый директор клуба Светлана Перминова.
При этом менеджер клуба заявила, что новых контактов, поддержки и желания со стороны предпринимателей нет, несмотря на то, что «рекламные возможности хоккейных клубов уникальны». По словам Перминовой, клуб может предоставить рекламу на мультимедийных экранах, бортах, форме игроков. Также ранее игроки «Молота» становились лицом линейки мужских ювелирных украшений.