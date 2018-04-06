На время Пасхи в Перми изменится движение общественного транспорта

Posted 6 апреля 2018, 06:50
Published 6 апреля 2018, 06:50
Modified 1 марта 2023, 15:37
Updated 1 марта 2023, 15:37
7 и 8 апреля, на время празднования Пасхи, в Перми изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Автобус маршрута №39 «Микрорайон Оборино — Драмтеатр» будет подъезжать к Северному кладбищу по улице Красноборская. Движение маршрута будет изменено в оба направления. На линии будет работать три автобуса.
Кроме того, на Южной дамбе будет введен дополнительный остановочный пункт «Кладбище «Южное» для автобусных маршрутов: №1, 5, 13, 14, 25, 43, 67, 75 и для троллейбусов №8 и №13. Также на два дня для автобусов №49, №53 будет введена дополнительная остановка «Кладбище «Верхне-Курьинское», а на маршрутах №22, 32 будет работать остановочный пункт «Кладбище «Головановское».