На время Пасхи в Перми изменится движение общественного транспорта

Кроме того, на Южной дамбе будет введен дополнительный остановочный пункт «Кладбище «Южное» для автобусных маршрутов: №1, 5, 13, 14, 25, 43, 67, 75 и для троллейбусов №8 и №13. Также на два дня для автобусов №49, №53 будет введена дополнительная остановка «Кладбище «Верхне-Курьинское», а на маршрутах №22, 32 будет работать остановочный пункт «Кладбище «Головановское».