Муляжам закон не писан? Мы нашли министерству строительства Пермского края объект для показательной порки

Земельный участок на Аркадия Гайдара, 12 б в 2006 году, когда мэром Перми был Игорь Шубин, отдали под автостоянку, в 2014 году — под строительство торгового центра. ТЦ на участке не появилось, но появились бетонные блоки. БТИ Ординского района выдало заключение, что бетонные блоки, похожие на сваи — объект незавершенного строительства. Из-за этого заключения администрация Перми не смогла расторгнуть договор аренды с застройщиком, нарушающим условия договора по использованию участка и внесению арендной платы. В отношении ничего не построившего застройщика введена процедура наблюдения. На участок наложено обременение в виде запрета на сделки с ним или исключение его из госреестра. Что будет дальше? Дальше имущество может быть отдано «за долги» каким-нибудь афиллированным структурам. И эти структуры с помощью судов получат земельный участок под «объектом незавершенного строительства» в собственность.