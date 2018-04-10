Муляжам закон не писан? Мы нашли министерству строительства Пермского края объект для показательной порки

Posted 10 апреля 2018, 03:20
Published 10 апреля 2018, 03:20
Modified 1 марта 2023, 15:37
Updated 1 марта 2023, 15:37
Земельный участок на Аркадия Гайдара, 12 б в 2006 году, когда мэром Перми был Игорь Шубин, отдали под автостоянку, в 2014 году — под строительство торгового центра. ТЦ на участке не появилось, но появились бетонные блоки. БТИ Ординского района выдало заключение, что бетонные блоки, похожие на сваи — объект незавершенного строительства. Из-за этого заключения администрация Перми не смогла расторгнуть договор аренды с застройщиком, нарушающим условия договора по использованию участка и внесению арендной платы. В отношении ничего не построившего застройщика введена процедура наблюдения. На участок наложено обременение в виде запрета на сделки с ним или исключение его из госреестра. Что будет дальше? Дальше имущество может быть отдано «за долги» каким-нибудь афиллированным структурам. И эти структуры с помощью судов получат земельный участок под «объектом незавершенного строительства» в собственность.
Ситуация для Перми типичная (пустырь рядом с «Живаго», там в собственность был оформлен какой-то ЦТП, «война» за лес в Верхней Курье, где в собственность была оформлена «артезианская скважина» (богом и людьми забытый и засыпанный колодец). Дальше — найдут инвестора, вырубят уникальный сквер, отгрохают еще одного монстра из стекла и бетона.
Это был спойлер ко всем аналогичным историям в Перми. Кому интересно, можете переходить к подробностям.
В нашем климате южные плакучие ивы не приживутся. Но в Перми есть сквер, где растут примерно 50 плакучих ив. Погибнуть деревья могут только от рук человека.
По планам Миндовского ивовый сквер должен был превратиться в большой парк Пионеров. Парк пионеров начали обустраивать в начале 1970-х годов. Деревья сажали школьники и местные жители. Зимой здесь была лыжня.
Современные власти и застройщики сравняли с фундаментами новостроек идеи о парке. Домов в микрорайоне Городские горки теперь очень много. А зеленых насаждений, пространств для прогулок — очень мало. Ивовый сквер — совсем небольшой островок.
На генеральном плане застройки микрорайона Городские горки Сад соловьев и Ивовый сквер — представлены единым парковым комплексом. Проект «Соцгородка Горки», города своей мечты, в 1932 году создал швейцарский архитектор, профессор Ханнес Майер, — один из директоров знаменитой школы промышленного дизайна Баухауз, мировая звезда, цитаты из которого есть в любом приличном учебнике архитектуры. Именно он в тридцатых годах проводил исследования и изыскания непосредственно в Мотовилихе. Генеральный план застройки района подготовил в 1957 году институт «Ленгипрогор».
Земельный участок на ул. Аркадия Гайдара, 12 б фирма «Проспект» получила в аренду в 2006 году, сроком на три года. Конкурсная комиссия выбирала из двух претендентов: ООО «Проспект» и ООО «Транзит». Площадь участка 4,5 тыс. кв.м. Начальный размер продажи права на заключение договора аренды — 7,9 млн рублей. Участок достался ООО «Проспект». Фирма связана с бизнес-структурами, имеющими отношение к Алексею Луканину, бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края, одному из основателей ряда скандально известных управляющих компаний. Гендиректором ООО «Проспект» на момент подписания договора аренды участка на Аркадия Гайдара,12 б, был Алексей Тютиков.
Директором по развитию компании был Андрей Головин, будущий руководитель «Бюро городских проектов» (БГП), идеолог разработки Мастер-плана Перми. В отношении Головина было возбуждено несколько уголовных дел, которые были прекращены по нереабилитирующим основаниям. В апреле 2018 года Головин вернулся (близкий его структурам человек возглавил «Институт территориального планирования», функционал организации тот же, что у БГП).
В уникальном ивовым сквере появились автостоянка и горы мусора. Несколько здоровых деревьев были уничтожены. Причем участок «Проспекта» захватывает часть ивовой аллеи примерно на шесть деревьев, плюс огромные липы и ряд боярышника с другой стороны.
Договор аренды под автостоянку был продлен (долго строят автостоянки в Перми!) А в 2011 году на участке появился «объект незавершенного строительства». По данным Ординского БТИ, застройщик успел воткнуть в землю железобетонные сваи под здание будущего торгового центра.
В техпаспорте 2011 года, выданном Ординским БТИ, фигурирует «незавершенное административное здание со встроенными помещениями торгового назначения и подземной автостоянкой».
В 2014 году на основании распоряжения начальника департамента земельных отношений между департаментом и ООО «Проспект» заключен договор аренды земельного участка под строительство уже не автостоянки, а торгового центра. Срок договора — до 2019 года.
В 2016 году правозащитник Денис Галицкий и неравнодушные жители микрорайона пошли посмотреть на сваи, «объект незавершенного строительства». Одну из свай выкопали за три минуты.
Как пояснили Properm.ru в Ординском БТИ, все техпаспорта они сдали в архив ГУП ЦТИ, и никаких комментариев дать не могут, «воды уже много утекло, сотрудники сменились». Никто не может рассказать, почему бетонные блоки, разбросанные по полянке, вдруг стали «объектом незавершенного строительства».
Вот так выглядит план из техпаспорта, выданный Ординским БТИ. Красным отмечена выкопанная Денисом Галицким «свая».
По словам Дениса Галицкого, обращение в полицию по поводу мошенничества (муляжи свай вместо свай) ни к чему не привело, в полиции делом заниматься не стали.
В 2016 году глава администрации Дмитрий Самойлов ответил на запрос жителей микрорайона: «Договор аренды северного участка сквера застройщиком нарушен, рассматривается возможность расторжения договора и возврата земли в общественное пользование».
Администрация района установила, что ООО «Проспект» использует участок под автостоянку, а не строит на нем торговый центр, что является нарушением условий договора аренды.
Департамент земельных отношений администрации Перми попробовал расторгнуть договор аренды с ООО «Проспект» через суд. Но суды проиграл. В процессе представители департамента говорили о том, что арендатор не платит за аренду, не использует участок по назначению, сваи у него какие-то несуществующие. Но суд все равно встал на сторону ООО «Проспект».
Properm.ru проверил, не вкопал ли застройщик настоящие сваи. Нет, не вкопал. Кругом, кстати. горы мусора и грязного снега. Жители говорят, что арендатор совершенно не следит за участком.
Жители микрорайона создавали петицию по защите ивового сквера: «Мы те, кто сажал этот сквер, кто сейчас наслаждается этой чудесной аллеей, требуем — защитить Ивовый сквер от автомобилей и застройки, внести его единым, неделимым и в полных границах под именем «Ивовый сквер» в перечень скверов Перми».
Жители помнят времена, когда в Ивовом сквере вдоль всей аллеи стояли скамейки и были проложены красивые дорожки. Дорожки и скамейки исчезли, а по краям сквера вгрызлись парковки. В перечне объектов озеленения сквер уже поделен на куски, и Ивовая аллея называется «объект озеленения газон». Такие вот в Перми газоны.
Конечно, жители микрорайона хотят, чтобы участок земли вернули в муниципальную собственность, свалки ликвидировали, а сквер рекультивировали после нерадивого хозяина.
На политическую волю нового руководства строительной отрасли региона. Судя по тому, как министерство строительства Пермского края взялось за нарушителей градостроительного законодательства, норм и правил, можно надеяться, что попытки вернуть ивовый сквер в муниципальную собственность со стороны властей еще будут предприняты.