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Posted 11 апреля 2018, 07:00

Published 11 апреля 2018, 07:00

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Физрука коррекционной школы в Очере обвинили в изнасиловании ученицы

11 апреля 2018, 07:00
Сюжет
Детский мир
Он трижды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении одной из учениц.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры коррекционной школы Очера. Его обвиняют в трех эпизодах изнасилования несовершеннолетней.

С конца ноября до середины декабря 2017 года педагог изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении одной из учениц. Сейчас обвиняемый находится под стражей

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Детский мир#Изнасилование#Насилие над детьми
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