Физрука коррекционной школы в Очере обвинили в изнасиловании ученицы

Posted 11 апреля 2018, 07:00
Published 11 апреля 2018, 07:00
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры коррекционной школы Очера. Его обвиняют в трех эпизодах изнасилования несовершеннолетней.
С конца ноября до середины декабря 2017 года педагог изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении одной из учениц. Сейчас обвиняемый находится под стражей
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.