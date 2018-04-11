Пермский краевой суд признал недействующими тарифы ООО «ПСК»

«Разумеется, впереди ещё Верховный суд РФ, но немножко порадоваться можно уже сейчас! В нашей практике это пока что самое большое по объёму документов дело — около 25–30 томов и 15 тыс. страниц», — пишет юрист Виталий Степанов.