Пермский краевой суд признал недействующими тарифы ООО «ПСК»

Posted 11 апреля 2018, 14:00
Published 11 апреля 2018, 14:00
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Пермский краевой суд признал недействующими тарифы ООО «Пермская сетевая компания» в период с 1 октября 2017 по 31 декабря 2018 года. С исковым заявлением в суд обратилась Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт». С исковым заявлением в суд обратилась Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт».
«Разумеется, впереди ещё Верховный суд РФ, но немножко порадоваться можно уже сейчас! В нашей практике это пока что самое большое по объёму документов дело — около 25–30 томов и 15 тыс. страниц», — пишет юрист Виталий Степанов.
В Пермском сетевой компании прокомментировали ситуацию с тарифом на поставляемое тепло на 2017–2018 годы. «Во-первых, пока решение суда не вступило в законную силу, текущий тариф является действующим. Во-вторых, дальнейшие процессуальные действия будут понятны после ознакомления с мотивировочным решением суда», — отметили в ООО «ПСК».
Это не единственный серьезный спор вокруг тарифов в Перми. В конце 2017 года Пермское УФАС России возбудило дело в отношении ПАО «Т Плюс», ООО «Т Плюс новые решения» и ООО «ПСК». Ведомство считает, что «сетевики» получили неоправданную экономическую выгоду за счет включения искусственно сформированных затрат в тарифе на передачу тепловой энергии жителям Кировского района.
Также на прошлой неделе Верховный суд РФ признал незаконными действующие в Пермском крае нормативы ОДН на электроэнергию.