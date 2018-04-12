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Posted 12 апреля 2018, 04:20

Published 12 апреля 2018, 04:20

Modified 1 марта 2023, 15:33

Updated 1 марта 2023, 15:33

Футбольный манеж «Пермь Великая» обещают открыть в начале мая

12 апреля 2018, 04:20
Дополнительные работы по обеспечению пожарной безопасности объекта, не предусмотренные проектом, планируется завершить к 30 апреля.

Футбольный манеж «Пермь Великая» откроется в начале мая. Сейчас на объекте устанавливают противопожарные емкости и устраняют нарушения, найденные в ходе проверки прокуратуры. Об этом сообщили в краевом министерстве спорта.

Несмотря на то, что официально манеж не открыт, еще в марте там прошли первые тренировки основного и дублирующего составов «Амкара» и команды федерации футбола Пермского края разных возрастов.

«Непосредственно футбольное поле не вызывает вопросов, поэтому принято решение об организации на нем тренировок спортсменов. Административное здание будет эксплуатироваться после завершения дополнительных работ», — пояснили в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

Акт ввода крытого футбольного манежа в эксплуатацию был подписан 22 ноября 2017 года. После этого, была проведена проверка Роспотребнадзора, необходимая для таких объектов. Однако, из-за предписаний прокуратуры, манеж не был открыт.

Стоимость манежа оценивается в 1,3 млрд рублей. Сейчас краевые власти пытаются взыскать через суд с компании-подрядчика сумму в 168,9 млн рублей, «сложившуюся в результате завышения стоимости работ».

#Недвижимость#Пермь великая
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