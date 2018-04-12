Житель Прикамья пойдет по суд за совращение в интернете девочки, не достигшей 12-летнего возраста

Posted 12 апреля 2018, 12:28
Published 12 апреля 2018, 12:28
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
21-летний житель Пермского края пойдет под суд за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
Весной 2017 года он начал переписываться в социальной сети с не достигшей 12-летнего возраста девочкой. В ходе общения он адресовал потерпевшей текстовые сообщения интимного содержания, побуждая её фотографироваться и направлять ему фото сексуального характера. Также он предлагал ей встретиться и вступить в половую связь.
Уголовное дело в отношении жителя Прикамья с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На время следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.