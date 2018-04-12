Житель Прикамья пойдет по суд за совращение в интернете девочки, не достигшей 12-летнего возраста

Весной 2017 года он начал переписываться в социальной сети с не достигшей 12-летнего возраста девочкой. В ходе общения он адресовал потерпевшей текстовые сообщения интимного содержания, побуждая её фотографироваться и направлять ему фото сексуального характера. Также он предлагал ей встретиться и вступить в половую связь.