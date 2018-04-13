Губернатор Пермского края купил в Перми квартиру в ипотеку

Posted 13 апреля 2018, 04:28
Published 13 апреля 2018, 04:28
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Губернатор Пермского края Максим Решетников купил квартиру в Перми в ипотеку. Об этом он заявил в интервью изданию «Звезда».
«Как только губернатор вступает в должность, через месяц о нём говорят: «Вот он накосячил, сейчас его снимут». Либо: «Он молодец, и его заберут в Москву». А я вот на днях сделку по ипотеке закрыл — купил квартиру в Перми, поэтому никуда не собираюсь», — пояснил он.
Слухи о возможном переводе в федеральное правительство он назвал национальной игрой. Ранее на встрече с главными редакторами краевых СМИ он сообщил, что не намерен покидать Пермский край и будет работать в регионе весь губернаторский срок.