Губернатор Пермского края купил в Перми квартиру в ипотеку

«Как только губернатор вступает в должность, через месяц о нём говорят: «Вот он накосячил, сейчас его снимут». Либо: «Он молодец, и его заберут в Москву». А я вот на днях сделку по ипотеке закрыл — купил квартиру в Перми, поэтому никуда не собираюсь», — пояснил он.