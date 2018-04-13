properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 апреля 2018, 04:28

Published 13 апреля 2018, 04:28

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Губернатор Пермского края купил в Перми квартиру в ипотеку

Губернатор Пермского края купил в Перми квартиру в ипотеку

13 апреля 2018, 04:28
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Решетников
Слухи о возможном переводе в федеральное правительство он назвал национальной игрой.

Губернатор Пермского края Максим Решетников купил квартиру в Перми в ипотеку. Об этом он заявил в интервью изданию «Звезда».

«Как только губернатор вступает в должность, через месяц о нём говорят: «Вот он накосячил, сейчас его снимут». Либо: «Он молодец, и его заберут в Москву». А я вот на днях сделку по ипотеке закрыл — купил квартиру в Перми, поэтому никуда не собираюсь», — пояснил он.

Слухи о возможном переводе в федеральное правительство он назвал национальной игрой. Ранее на встрече с главными редакторами краевых СМИ он сообщил, что не намерен покидать Пермский край и будет работать в регионе весь губернаторский срок.

#Политика#Решетников
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика