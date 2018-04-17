Тысячи пермяков и десятки учреждений будут расплачиваться за долги МУП «ГКТХ». Рассказываем почему

Каких либо предложений об изменении договора, который был заключен с МУП ГКТХ, и заключении дополнительных соглашений в адрес горбольницы №7 не поступало. Иски от МУП ГКТХ в основном меньше 500 тыс. рублей. По словам Владимира Куранова, это значимый нюанс, потому что суды рассматривают такие иски в порядке упрощенного судопроизводства, без вызова сторон.