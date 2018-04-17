Тысячи пермяков и десятки учреждений будут расплачиваться за долги МУП «ГКТХ». Рассказываем почему

Posted 17 апреля 2018, 11:47
Published 17 апреля 2018, 11:47
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Больница, ТСЖ и управляющая компания оказались ответчиками по искам муниципального предприятия «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (МУП ГКТХ). Истец предъявил требования о доплате за горячую воду за 2016–2017 годы. Всего муниципальное учреждение предъявило к доплате своим абонентам 150 млн рублей.
Владимир Куранов, директор ООО «Центр медицинского права», представляет интересы ГБУЗ ПК ГКБ №7, рассказал журналистам о ситуации. Горбольница проиграла суд муниципальному предприятию. Причем у представителей больницы не было возможности выступить в суде, изложить свою позицию устно, выслушать другую сторону. Иски до 500 тыс. рублей суд рассматривает в порядке упрощенного производства, не заслушивая представителей. Иск к учреждению здравоохранения — 475 тыс. рублей.
Владимир Куранов, директор ООО «Центр медицинского права», представляет интересы ГБУЗ ПК ГКБ №7:
Каких либо предложений об изменении договора, который был заключен с МУП ГКТХ, и заключении дополнительных соглашений в адрес горбольницы №7 не поступало. Иски от МУП ГКТХ в основном меньше 500 тыс. рублей. По словам Владимира Куранова, это значимый нюанс, потому что суды рассматривают такие иски в порядке упрощенного судопроизводства, без вызова сторон.
Сейчас горбольница №7 должна будет найти полмиллиона рублей на погашение долга, который образовался не по ее вине. Из каких средств будет оплачен долг, еще непонятно, но вариантов у больницы немного: средства ОМС, средства, поступающие от оказания платных услуг. И на рассрочку никто не идет.
Татьяна Ичетовкина, председатель ТСЖ, рассказала, что их дом — это общежитие, после передачи в муниципальную собственность многие приватизировали свои комнаты, но миграция постоянная. В августе 2017 года МУП ГКТХ предъявило ТСЖ корректировку счета на горячую воду на сумму 480 тыс. рублей за прошлые периоды.