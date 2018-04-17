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Posted 17 апреля 2018, 11:47

Published 17 апреля 2018, 11:47

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Тысячи пермяков и десятки учреждений будут расплачиваться за долги МУП «ГКТХ». Рассказываем почему

Тысячи пермяков и десятки учреждений будут расплачиваться за долги МУП «ГКТХ». Рассказываем почему

17 апреля 2018, 11:47
Татьяна Зырянова
Фото: Максим Кимерлинг.
Сюжет
Коммунальный рай
В Properm.ru прошла пресс-конференция с участием юридического представителя городской больницы №7 Владимира Куранова, председателя ТСЖ «Солдатова, 39» Татьяны Ичетовкиной и представителя УК «ЖилДом» Никиты Четвертных.

Больница, ТСЖ и управляющая компания оказались ответчиками по искам муниципального предприятия «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (МУП ГКТХ). Истец предъявил требования о доплате за горячую воду за 2016–2017 годы. Всего муниципальное учреждение предъявило к доплате своим абонентам 150 млн рублей.

Без возможности объясниться

Владимир Куранов, директор ООО «Центр медицинского права», представляет интересы ГБУЗ ПК ГКБ №7, рассказал журналистам о ситуации. Горбольница проиграла суд муниципальному предприятию. Причем у представителей больницы не было возможности выступить в суде, изложить свою позицию устно, выслушать другую сторону. Иски до 500 тыс. рублей суд рассматривает в порядке упрощенного производства, не заслушивая представителей. Иск к учреждению здравоохранения — 475 тыс. рублей.

Владимир Куранов, директор ООО «Центр медицинского права», представляет интересы ГБУЗ ПК ГКБ №7:

Каких либо предложений об изменении договора, который был заключен с МУП ГКТХ, и заключении дополнительных соглашений в адрес горбольницы №7 не поступало. Иски от МУП ГКТХ в основном меньше 500 тыс. рублей. По словам Владимира Куранова, это значимый нюанс, потому что суды рассматривают такие иски в порядке упрощенного судопроизводства, без вызова сторон.

Владимир Куранов:— Мы не можем выйти в процесс, не можем посмотреть судье в глаза. И очень сложно обжаловать такое решение в кассации. Решение по больнице вступило в законную силу. Чтобы нам можно было обжаловать это решение в кассации, должны быть существенные процессуальные нарушения. Мы крайне ограничены сейчас в доказательствах, не можем говорить о договорах, о том, что они были и исполнялись, не изменялись. Ситуация крайне неприятная.

Сейчас горбольница №7 должна будет найти полмиллиона рублей на погашение долга, который образовался не по ее вине. Из каких средств будет оплачен долг, еще непонятно, но вариантов у больницы немного: средства ОМС, средства, поступающие от оказания платных услуг. И на рассрочку никто не идет.

Татьяна Ичетовкина, председатель ТСЖ, рассказала, что их дом — это общежитие, после передачи в муниципальную собственность многие приватизировали свои комнаты, но миграция постоянная. В августе 2017 года МУП ГКТХ предъявило ТСЖ корректировку счета на горячую воду на сумму 480 тыс. рублей за прошлые периоды.

Татьяна Ичетовкина, председатель ТСЖ «Солдатова, 39»:

#Мнения#Общество#Коммунальный рай
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