Депутаты Усть-Качки просят губернатора Решетникова возобновить работу комиссии по проблеме приватизации

На пресс-конференции, которая прошла в Properm.ru, Василий Лузин, глава Усть-Качки, Сергей Епишин и Наталья Зеленина, депутаты Совета депутатов Усть-Качкинского сельского поселения, рассказали о том, что ООО «Жилсервис Усть-Качка», собственник почти 30 тыс. кв. м жилья, не платит налоги, переложил на жителей взносы на капремонт, некачественно следит за жильем, не проводит ремонтных работ и работ по благоустройству.