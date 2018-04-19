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Posted 19 апреля 2018,, 05:00

Published 19 апреля 2018,, 05:00

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Депутаты Усть-Качки просят губернатора Решетникова возобновить работу комиссии по проблеме приватизации

Депутаты Усть-Качки просят губернатора Решетникова возобновить работу комиссии по проблеме приватизации

19 апреля 2018, 05:00
В Properm.ru прошла пресс-конференция депутатов поселения Усть-Качка. Депутаты рассказали, что они уже сделали и что планируют делать дальше, чтобы жители смогли приватизировать жилье. От идеи добиться приватизации ни депутаты, ни глава поселения не отказываются.

На пресс-конференции, которая прошла в Properm.ru, Василий Лузин, глава Усть-Качки, Сергей Епишин и Наталья Зеленина, депутаты Совета депутатов Усть-Качкинского сельского поселения, рассказали о том, что ООО «Жилсервис Усть-Качка», собственник почти 30 тыс. кв. м жилья, не платит налоги, переложил на жителей взносы на капремонт, некачественно следит за жильем, не проводит ремонтных работ и работ по благоустройству.

Для решения этих проблем и главной проблемы — приватизации жилья жителями Усть-Качки — в 2016 году по распоряжению регионального правительства была создана рабочая группа. Цель работы группы — устранение нарушений жилищных прав граждан, чьи квартиры сегодня находятся в собственности ООО «Жилсервис Усть-Качка».

Рабочая группа прекратила собираться в 2017 году, когда в регионе поменялся губернатор. Депутаты Усть-Качки и жители села направили губернатору Пермского края Максиму Решетникову письмо с просьбой возобновить деятельность рабочей группы. Они уверены, что смогут найти выход из затянувшейся проблемной ситуации, смогут восстановить права граждан.

Жители Усть-Качки не могут приватизировать свое жилье. Квартиры были получены работниками курорта 30–40 лет назад, дома строились на государственные деньги, но в результате череды сделок, действий со стороны администрации Пермского района и совета профсоюзов, оказались в частной собственности.

Собственники проиграли судебные процессы, не смогли ничего добиться ни в прокуратуре, ни в полиции. В результате жители села выбрали своего главу, Василия Лузина, а кандидат от власти проиграл. Сформированный депутатский корпус также является самостоятельным и оппозиционным руководству Пермского района. Жители и руководители Усть-Качки считают власти Пермского района причастными к появлению проблемы приватизации.

Подробную статью о том, что уже сделано для восстановления прав жителей Усть-Качки на приватизацию, что можно еще сделать и что будет сделано, читайте в ближайшие дни на Properm.ru.

#Общество#Оппозиция#Приватизация#Усть-качка#Жилье
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