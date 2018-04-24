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Posted 24 апреля 2018, 06:13

Published 24 апреля 2018, 06:13

Modified 24 декабря 2024, 18:41

Updated 24 декабря 2024, 18:41

Зал в краевой администрации отремонтируют за 14,5 млн рублей

Зал в краевой администрации отремонтируют за 14,5 млн рублей

24 апреля 2018, 06:13
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок.

На сайте госзакупок объявлен аукцион на ремонт зала на втором этаже в здании на ул. Куйбышева, 14 в Перми. Начальная стоимость работ составила 14,5 млн рублей. Заказчиком выступило ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий».

По конкурсной документации, подрядчик должен будет получить разрешение в госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. В зале будут установлены подвесные потолки, уложена ковровая плитка Forbo, заменены окна, подоконники, двери и др.

Источником финансирования стали субсидии на работы и услуги по содержанию имущества. Итоги конкурса планируется подвести 17 мая.

Ранее администрация Перми объявила конкурс на ремонт актового зала за 75 млн рублей.

#Общество#Госзакупки
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