Зал в краевой администрации отремонтируют за 14,5 млн рублей

Posted 24 апреля 2018, 06:13
Published 24 апреля 2018, 06:13
Modified 24 декабря 2024, 18:41
Updated 24 декабря 2024, 18:41
На сайте госзакупок объявлен аукцион на ремонт зала на втором этаже в здании на ул. Куйбышева, 14 в Перми. Начальная стоимость работ составила 14,5 млн рублей. Заказчиком выступило ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий».
По конкурсной документации, подрядчик должен будет получить разрешение в госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. В зале будут установлены подвесные потолки, уложена ковровая плитка Forbo, заменены окна, подоконники, двери и др.
Источником финансирования стали субсидии на работы и услуги по содержанию имущества. Итоги конкурса планируется подвести 17 мая.
Ранее администрация Перми объявила конкурс на ремонт актового зала за 75 млн рублей.