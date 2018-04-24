Зал в краевой администрации отремонтируют за 14,5 млн рублей

На сайте госзакупок объявлен аукцион на ремонт зала на втором этаже в здании на ул. Куйбышева, 14 в Перми. Начальная стоимость работ составила 14,5 млн рублей. Заказчиком выступило ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий».