Два дома «Камской долины» в ЖК «Любимов» достроят другие подрядчики

Posted 25 апреля 2018, 07:13
Published 25 апреля 2018, 07:13
Modified 24 декабря 2024, 18:40
Updated 24 декабря 2024, 18:40
Корпорация развития Пермского края (КРПК) подводит итоги конкурса на достройку домов в квартале №6 (6 и 7 позиции) в правобережной части Березников, которые ранее строила АО «Камская долина».
Закупка у единственного поставщика на строительство трех домов в ЖК «Любимов» (позиции №6, 7, 10) была проведена в феврале 2015 года. По условиям договора, компания должна была провести инженерные работы, связанные с проектированием зданий, и построить три жилых дома «под ключ». Стоимость закупки составила 1 млрд 652 млн рублей. Дом позиции №10 был сдан в эксплуатацию в октябре 2017 года. Два других дома должны были быть введены в строй в июле этого года. По данным на сентябрь прошлого года, их готовность составляла позиция №6 (ул. Дощенникова, 7) — 72%, позиция №7 (ул. Строителей, 8) — 59%. Но планам помешало банкротство генподрядчика.
В октябре прошлого года в суд обратилось ООО «СК Регионпромстрой» с иском о несостоятельности АО «Камская долина». Позже к нему присоединился еще один подрядчик холдинга — «Регион-подряд», а также ООО «УЦСК «Сантехкомплект-Урал» и ООО «ПСК Стройкомплекс». Позже в суд с заявлением о банкротстве гендиректора АО «Камская долина» Андрея Гладикова обратился и ПАО «Сбербанк». Сумма иска составила более 1,16 млрд рублей.
13 апреля КРПК провела новый конкурс в форме запроса предложений на достройку недостроенных двух домов в квартале №6. Конкурс проводился по четырем лотам. Помимо выполнения общестроительных работ, подрядчики должен будет выполнить монтаж внутренних стен и перегородок, монтаж наружных стен, отделочные работы, проложить коммуникации (водопровод, канализация и отопление). Как сказано в закупке, на каждый лот поступило по три-четыре заявки. Общая максимальная стоимость работ составила 230 млн 586 тыс. рублей. В первом лоте победило ООО «ЭнергоТехнологии», в остальных — ООО «АЛЕКС».