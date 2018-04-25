Два дома «Камской долины» в ЖК «Любимов» достроят другие подрядчики

Закупка у единственного поставщика на строительство трех домов в ЖК «Любимов» (позиции №6, 7, 10) была проведена в феврале 2015 года. По условиям договора, компания должна была провести инженерные работы, связанные с проектированием зданий, и построить три жилых дома «под ключ». Стоимость закупки составила 1 млрд 652 млн рублей. Дом позиции №10 был сдан в эксплуатацию в октябре 2017 года. Два других дома должны были быть введены в строй в июле этого года. По данным на сентябрь прошлого года, их готовность составляла позиция №6 (ул. Дощенникова, 7) — 72%, позиция №7 (ул. Строителей, 8) — 59%. Но планам помешало банкротство генподрядчика.