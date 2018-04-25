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Posted 25 апреля 2018, 10:27

Published 25 апреля 2018, 10:27

Modified 24 декабря 2024, 18:39

Updated 24 декабря 2024, 18:39

Энергетики составили антирейтинг управляющих компаний Пермского края по количеству долгов

25 апреля 2018, 10:27
Сюжет
Коммунальный рай
Общая задолженность перед предприятиями «Т Плюс» и ООО «ПСК» на 1 апреля составляет 9,9 млрд рублей. Большая часть долгов приходится на управляющие компании.

Энергетики «Т Плюс» составили антирейтинг УК-должников Прикамья. По данным компании, на 1 апреля 2018 года эти 10 управляющих компаний (с у четом организаций-клонов) должны за поставленные ресурсы 1,66 млрд рублей.

Общая задолженность перед предприятиями «Т Плюс» и ООО «ПСК» на 1 апреля составляет 9,9 млрд рублей. Из них 4,5 млрд рублей приходятся на УК. При этом за год задолженность всех управляющих компаний перед энергетиками сократилась на 28%. По мнению компании, это результат перехода клиентов на прямые платежи за услуги теплоснабжения.

ТОП-10 УК-должников Пермского края

Место УК, имеющие крупнейшие долги за тепловую энергию ИНН основной организации и ее «клонов» Долг на 01.04.2018
1 ООО «УК «ТехКомфорт», Пермь 5906995587, 5906137726, 5904199815 285,3 млн рублей
2 ООО «УК Моторостроитель», Пермь 5904180532, 5948052288 191,7 млн рублей
3 ООО «УК «ГАРАНТ», Пермь 5908046746, 5948052190, 5904163128 198 млн рублей
4 ООО «Закамская управляющая компания», Пермь 5908028659, 5908041120, 5908054803 166,4 млн рублей
5 ООО «УК «Чайковская» 5920035162, 5902217988 202,5 млн рублей
6 ООО «КИТ», Чайковский 5920039745, 5920037392, 5920037360, 5920037385 290 млн рублей
7 ООО УК «АРС», Пермь 5908998569, 5908028017 96,6 млн рублей
8 ООО «Управляющая компания «ЭКВО», Пермь 5906121187, 5905045582 34,5 млн рублей
9 ООО «УК «Уралмонтажстрой», Пермь 5905299379, 5904298510, 5902145652 105,5 млн рублей
10 ООО УК «ТВМ», Чайковский 5920029708, 5920032274, 5920019763 90,1 млн рублей
#Общество#Коммунальный рай#Т плюс
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