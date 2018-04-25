Энергетики составили антирейтинг управляющих компаний Пермского края по количеству долгов

Общая задолженность перед предприятиями «Т Плюс» и ООО «ПСК» на 1 апреля составляет 9,9 млрд рублей. Из них 4,5 млрд рублей приходятся на УК. При этом за год задолженность всех управляющих компаний перед энергетиками сократилась на 28%. По мнению компании, это результат перехода клиентов на прямые платежи за услуги теплоснабжения.