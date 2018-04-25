Энергетики составили антирейтинг управляющих компаний Пермского края по количеству долгов

Posted 25 апреля 2018, 10:27
Published 25 апреля 2018, 10:27
Modified 24 декабря 2024, 18:39
Updated 24 декабря 2024, 18:39
Энергетики «Т Плюс» составили антирейтинг УК-должников Прикамья. По данным компании, на 1 апреля 2018 года эти 10 управляющих компаний (с у четом организаций-клонов) должны за поставленные ресурсы 1,66 млрд рублей.
Общая задолженность перед предприятиями «Т Плюс» и ООО «ПСК» на 1 апреля составляет 9,9 млрд рублей. Из них 4,5 млрд рублей приходятся на УК. При этом за год задолженность всех управляющих компаний перед энергетиками сократилась на 28%. По мнению компании, это результат перехода клиентов на прямые платежи за услуги теплоснабжения.
ТОП-10 УК-должников Пермского края
|Место
|УК, имеющие крупнейшие долги за тепловую энергию
|ИНН основной организации и ее «клонов»
|Долг на 01.04.2018
|1
|ООО «УК «ТехКомфорт», Пермь
|5906995587, 5906137726, 5904199815
|285,3 млн рублей
|2
|ООО «УК Моторостроитель», Пермь
|5904180532, 5948052288
|191,7 млн рублей
|3
|ООО «УК «ГАРАНТ», Пермь
|5908046746, 5948052190, 5904163128
|198 млн рублей
|4
|ООО «Закамская управляющая компания», Пермь
|5908028659, 5908041120, 5908054803
|166,4 млн рублей
|5
|ООО «УК «Чайковская»
|5920035162, 5902217988
|202,5 млн рублей
|6
|ООО «КИТ», Чайковский
|5920039745, 5920037392, 5920037360, 5920037385
|290 млн рублей
|7
|ООО УК «АРС», Пермь
|5908998569, 5908028017
|96,6 млн рублей
|8
|ООО «Управляющая компания «ЭКВО», Пермь
|5906121187, 5905045582
|34,5 млн рублей
|9
|ООО «УК «Уралмонтажстрой», Пермь
|5905299379, 5904298510, 5902145652
|105,5 млн рублей
|10
|ООО УК «ТВМ», Чайковский
|5920029708, 5920032274, 5920019763
|90,1 млн рублей