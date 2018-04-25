Краевые власти провели конкурс на разработку проекта по ремонту нового манежа «Пермь Великая»

Posted 25 апреля 2018, 05:46
Published 25 апреля 2018, 05:46
Modified 24 декабря 2024, 18:39
Updated 24 декабря 2024, 18:39
ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» 6 апреля провело закупку у единственного поставщика на разработку проектной документации по ремонту строительных конструкций крытого футбольного манежа Пермь Великая.
Как сказано в конкурсной документации, ремонт строительных конструкций проводится с целью устранения нарушений при строительстве и приведение их в нормативное состояние.
Подрядчик должен будет в течение 15 дней разработать проектную документацию на основе заключения АНО «Бюро судебных и экспертиз, и независимой оценки» №1–522. Кроме этого, предусмотреть конструктивную огнезащиту усиляемых элементов. Договор с подрядчиком ООО «ПроектСтройСервис» был подписан 6 апреля. Стоимость работ составила 487,5 тыс. рублей.
Как пояснили в пресс-службе краевого минспорта, новый конкурс проводился в связи с тем, что прокуратурой были выявлены нарушения в конструктивной части административно-бытового здания.
Акт ввода крытого манежа в эксплуатацию был подписан 22 ноября 2017 года. Манеж был открыт в марте, но затем закрыт из-за предписаний прокуратуры. По нашим данным, у проверяющих появились вопросы не к полю, а к административно-бытовому зданию, при строительстве которого и были выявлены нарушения. Понадобилось усиление несущих конструкций. Ранее появилась информация о том, что футбольный манеж откроют к началу мая, так как сейчас проводятся дополнительные работы по обеспечению пожарной безопасности, не предусмотренные проектом.
На строительство крытого манежа в Пеми было потрачено 1,3 млрд рублей. В марте этого года краевые власти обратились с иском в суд о взыскании с подрядчика — ООО «ЭлинАльфа» — 168,9 млн рублей. Именно на эту сумму, по мнению истца, была завышена стоимость строительных работ. Якобы подрядчик без согласования с заказчиком внес изменения в проектную документацию и увеличил стоимость работ на объекте. Подрядчик заявляет о том, что министерство до сих пор не расплатилось по контракту, задолженность по которому составила 256,4 млн рублей.