Краевые власти провели конкурс на разработку проекта по ремонту нового манежа «Пермь Великая»

На строительство крытого манежа в Пеми было потрачено 1,3 млрд рублей. В марте этого года краевые власти обратились с иском в суд о взыскании с подрядчика — ООО «ЭлинАльфа» — 168,9 млн рублей. Именно на эту сумму, по мнению истца, была завышена стоимость строительных работ. Якобы подрядчик без согласования с заказчиком внес изменения в проектную документацию и увеличил стоимость работ на объекте. Подрядчик заявляет о том, что министерство до сих пор не расплатилось по контракту, задолженность по которому составила 256,4 млн рублей.