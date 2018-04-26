28 апреля в Перми стартует акция «Георгиевская ленточка»

Posted 26 апреля 2018, 07:25
Published 26 апреля 2018, 07:25
Modified 24 декабря 2024, 18:38
Updated 24 декабря 2024, 18:38
28 апреля в Перми начнется всероссийская акция «Георгиевская ленточка», организованная движением «Волонтеры Победы».
Добровольцы выйдут на улицы, площади и в скверы Перми, чтобы раздать символ воинской славы. Также каждый желающий получит листовку с информацией об истории Георгиевской ленты и о том, как ее рекомендуется носить.
Акция продлится до 6 мая. Получить ленточку можно будет на центральных улицах города.