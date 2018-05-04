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Posted 4 мая 2018, 06:00

Published 4 мая 2018, 06:00

Modified 24 декабря 2024, 18:39

Updated 24 декабря 2024, 18:39

Летом в Перми на неделю перекроют выезд из города по Героев Хасана

4 мая 2018, 06:00
Сюжет
Пермские дороги
На это время движение транспорта будет организовано через Восточный и Южный обходы Перми.

Со 2 по 9 июня в Перми будет перекрыт выезд из города по ул. Героев Хасана. В течение семи дней здесь будет проходить демонтаж старых железнодорожных путей Трансибирской магистрали.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, на время работ движение транспорта будет организовано через Восточный и Южный обходы Перми. По улицам Бродовский тракт, Космонавта Леонова, Свиязева и Васильева.

Кроме этого будет ограничено движения по улицам, находящимся непоадлеку от места демонтажа железнодорожных путей:

  • ул. Героев Хасана (по нечетной стороне) с 22:00 часов 1 июня до 6:00 часов 2 июня;
  • ул. Героев Хасана (по четной стороне) с 22:00 часов 2 июня до 6:00 часов 3 июня;
  • ул. Чкалова (по четной стороне) с 22:00 часов 8 июня до 6:00 часов 9 июня;
  • ул. Чкалова (по нечетной стороне) с 22:00 часов 9 июня до 6:00 часов 10 июня.
#Авто#Пермские дороги#Ограничение движения
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