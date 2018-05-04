Летом в Перми на неделю перекроют выезд из города по Героев Хасана

Posted 4 мая 2018, 06:00
Published 4 мая 2018, 06:00
Modified 24 декабря 2024, 18:39
Updated 24 декабря 2024, 18:39
Со 2 по 9 июня в Перми будет перекрыт выезд из города по ул. Героев Хасана. В течение семи дней здесь будет проходить демонтаж старых железнодорожных путей Трансибирской магистрали.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, на время работ движение транспорта будет организовано через Восточный и Южный обходы Перми. По улицам Бродовский тракт, Космонавта Леонова, Свиязева и Васильева.
Кроме этого будет ограничено движения по улицам, находящимся непоадлеку от места демонтажа железнодорожных путей: