Летом в Перми на неделю перекроют выезд из города по Героев Хасана

Сюжет Пермские дороги

На это время движение транспорта будет организовано через Восточный и Южный обходы Перми.

Со 2 по 9 июня в Перми будет перекрыт выезд из города по ул. Героев Хасана. В течение семи дней здесь будет проходить демонтаж старых железнодорожных путей Трансибирской магистрали. Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, на время работ движение транспорта будет организовано через Восточный и Южный обходы Перми. По улицам Бродовский тракт, Космонавта Леонова, Свиязева и Васильева. Кроме этого будет ограничено движения по улицам, находящимся непоадлеку от места демонтажа железнодорожных путей: ул. Героев Хасана (по нечетной стороне) с 22:00 часов 1 июня до 6:00 часов 2 июня;

ул. Героев Хасана (по четной стороне) с 22:00 часов 2 июня до 6:00 часов 3 июня;

ул. Чкалова (по четной стороне) с 22:00 часов 8 июня до 6:00 часов 9 июня;

ул. Чкалова (по нечетной стороне) с 22:00 часов 9 июня до 6:00 часов 10 июня.