Новоселье от «СтройПанельКомплект» в ЖК «Белые росы». Новый дом сдан!

В ЖК «Белые росы» проживают уже более 600 семей. Сегодня застройщик предлагает покупателям квартиры в трех строящихся домах комплекса. Стоимость квадратного метра начинается от 37 тыс. рублей. В ближайшей перспективе будет выполнено благоустройство игровых и спортивных площадок, которые сдавались по зимнему варианту. Среди прочих игровых и спортивных модулей, в проекте предусмотрена баскетбольная площадка с резиновым покрытием. Дети всех возрастов смогут активно проводить время во дворе за играми и спортом — дружная атмосфера характерна для всех жилых комплексов застройщика.