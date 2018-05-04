Новоселье от «СтройПанельКомплект» в ЖК «Белые росы». Новый дом сдан!

Posted 4 мая 2018, 05:23
Published 4 мая 2018, 05:23
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
С 26 апреля стартовала передача квартир участникам долевого строительства ЖК «Белые росы» по ул. Весенняя, 34. В 7–9-этажном доме расположено 275 квартир, площадью от 32 до 84 кв.м.
Традиционно в проекте представлено по несколько планировочных решений 1–2–3-комнатных квартир, среди них пять вариантов 1-комнтаных и три варианта 2-комнатных. Покупатели делали выбор исходя из своих требований к функциональности пространства.
Квартиры сдаются с полной строительной отделкой, в том числе они укомплектованы сантехникой, индивидуальными приборами учета, противодымными датчиками. В типовую отделку от «СтройПанельКомплект» включена система «теплый пол» (в сан.узлах) и натяжные потолки.
В ЖК «Белые росы» проживают уже более 600 семей. Сегодня застройщик предлагает покупателям квартиры в трех строящихся домах комплекса. Стоимость квадратного метра начинается от 37 тыс. рублей. В ближайшей перспективе будет выполнено благоустройство игровых и спортивных площадок, которые сдавались по зимнему варианту. Среди прочих игровых и спортивных модулей, в проекте предусмотрена баскетбольная площадка с резиновым покрытием. Дети всех возрастов смогут активно проводить время во дворе за играми и спортом — дружная атмосфера характерна для всех жилых комплексов застройщика.
Для удобства покупателей в жилом комплексе работает офис продаж застройщика, который расположен по адресу ул. Весенняя, 24, кв. 45.
Приезжайте и окунитесь в атмосферу загородного уюта и спокойствия, оцените инфраструктуру и благополучный социальный климат комплекса, расположенного в 15 минутах езды от центра города.
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