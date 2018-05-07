В Пермском крае сотрудница «Почты России» почти два года получала пенсию без вести пропавшего жителя

Учитывая, что обвиняемая добровольно возместила материальный ущерб, ее приговорили к штрафу.

В Кудымкаре осудили 53-летнюю местную жительницу. Женщину признали виновной в присвоении денежных средств с использованием своего служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. С декабря 2014 по октябрь 2016 года, являясь сотрудницей местного почтового отделения, она получала пенсионные выплаты без вести пропавшего жителя Кудымкарского района. Всего женщина присвоила 360 тыс. рублей. Учитывая, что обвиняемая добровольно возместила материальный ущерб, ее приговорили к штрафу в 120 тыс. рублей.