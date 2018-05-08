В Корпорации развития Пермского края назначили нового руководителя

7 мая в рамках внеочередного собрания акционеров Корпорации развития Пермского края было решено расторгнуть трудовой контракт с руководителем КРПК Дмитрием Ильиным. На должность и. о. директора был назначен Павел Жиделев. Ранее он занимал должность советника генерального директора АО «КРПК», сообщает краевой минстрой.