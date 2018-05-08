В Корпорации развития Пермского края назначили нового руководителя

Posted 8 мая 2018, 04:41
Published 8 мая 2018, 04:41
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
7 мая в рамках внеочередного собрания акционеров Корпорации развития Пермского края было решено расторгнуть трудовой контракт с руководителем КРПК Дмитрием Ильиным. На должность и. о. директора был назначен Павел Жиделев. Ранее он занимал должность советника генерального директора АО «КРПК», сообщает краевой минстрой.
Павел Жиделев более 15 лет работал на руководящих должностях, в том числе финансовым директором ОАО «Пермская ГРЭС»(г. Добрянка), руководителем Департамента АО «Энергосбыт-Плюс» (г. Москва).