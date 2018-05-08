properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 мая 2018, 05:45

Published 8 мая 2018, 05:45

Modified 24 декабря 2024, 18:41

Updated 24 декабря 2024, 18:41

Владимир Путин подписал новые «майские указы»

8 мая 2018, 05:45
Сюжет
Владимир Путин
До 1 октября 2018 года Правительство России должно утвердить и предоставить президенту программы, согласно которым они будут выполнять поставленные задачи.

Владимир Путин подписал новые «майские указы». Документ был опубликован 7 мая на сайте Кремля после инаугурации президента.

К 2024 году Россия должна совершить прорывное научно-технологическое и социально-экономического развитие, увеличить численность населения страны, повысить уровень жизни граждан, а также создать комфортные условия для их проживания и возможностей самореализации и раскрытия таланта.

Для достижения этих целей президент поручил будущему Правительству РФ:

  • обеспечить устойчивый рост численности населения;
  • повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);
  • ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
  • увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55%;
  • обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;
  • в два раза снизить уровень бедности в России;
  • улучшать жилищные условия минимум 5 миллионов семей ежегодно;
  • ускорить технологическое развитие страны, увеличить количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа;
  • обеспечить ускоренное внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу;
  • вывести Россию в число пяти крупнейших экономик мира;
  • обеспечить темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%;
  • создать высокопроизводительного и высокотехнического экспортно ориентированного сектора в обрабатывающей промышленности и аграрном комплексе.

До 1 октября 2018 года Правительство России должно утвердить и предоставить президенту программы, согласно которым они будут выполнять поставленные задачи.

#Общество#Владимир Путин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика