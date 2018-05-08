Posted 8 мая 2018, 05:45
Published 8 мая 2018, 05:45
Modified 24 декабря 2024, 18:41
Updated 24 декабря 2024, 18:41
Владимир Путин подписал новые «майские указы». Документ был опубликован 7 мая на сайте Кремля после инаугурации президента.
К 2024 году Россия должна совершить прорывное научно-технологическое и социально-экономического развитие, увеличить численность населения страны, повысить уровень жизни граждан, а также создать комфортные условия для их проживания и возможностей самореализации и раскрытия таланта.
Для достижения этих целей президент поручил будущему Правительству РФ:
До 1 октября 2018 года Правительство России должно утвердить и предоставить президенту программы, согласно которым они будут выполнять поставленные задачи.