Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, ограничивающий ввоз иностранных лекарств

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков порекомендовал правительству добавить в документ поправки, по которым ограничительные меры не будут распространяться на все жизненно необходимые и важнейшие товары, у которых нет аналогов. Также в новой редакции документа предлагается рекомендовать правительству при формировании бюджета рассмотреть вопрос о дополнительных субсидиях тем отраслям, которые пострадают от санкций. Парламентарии единогласно приняли предложенные поправки.