Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, ограничивающий ввоз иностранных лекарств

Posted 15 мая 2018, 11:53
Published 15 мая 2018, 11:53
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Госдума приняла в первом чтении законопроект «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», предусматривающий запрет на ввоз в Россию американских лекарств. Об этом сообщает журнал Vademec.ru.
Вице-спикер Госдумы Александр Жуков порекомендовал правительству добавить в документ поправки, по которым ограничительные меры не будут распространяться на все жизненно необходимые и важнейшие товары, у которых нет аналогов. Также в новой редакции документа предлагается рекомендовать правительству при формировании бюджета рассмотреть вопрос о дополнительных субсидиях тем отраслям, которые пострадают от санкций. Парламентарии единогласно приняли предложенные поправки.
Депутат КПРФ Олег Исаев предложил сделать обязательной оценку профильными ведомствами решения правительства РФ об ограничении ввоза лекарств. Заместитель председателя Госдумы Андрей Исаев ответил, что обязать власть получать разрешение нельзя, но эту инициативу постараются согласовать.
Рассмотрение документа во втором чтении назначено на 17 мая. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что к этому моменту из законопроекта будут исключены упоминания наименований конкретных предприятий, отраслей, товаров и продуктов, их определение останется прерогативой правительства.
Под санкции могут попасть 130 международных непатентованных наименований и 140 торговых марок, включая препараты Гептрал, Креон, Лирика, Тизин, Артра, Назонекс, Сутент, Дипроспан, Севоран и Виагра.
Ранее представители крупных пациентских организаций Пермского края направили открытое письмо депутатам Госдумы и сенаторам Совета Федерации РФ о недопустимости запрета лекарств.
«В случае принятия закона может быть нанесён ущерб здоровью тысяч жителей, сотни могут стать инвалидами, десятки — умереть», — заявили общественники.