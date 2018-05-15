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Posted 15 мая 2018, 10:00

Published 15 мая 2018, 10:00

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Городские власти представили программу развития «пермского Арбата»

15 мая 2018, 10:00
Сюжет
Городская среда
Предлагается несколько вариантов, которые предусматривают продление улицы до Сибирской, разграничение на функциональные зоны, создание музеев и арт-пространств.

Градостроительный совет рассмотрит новую концепцию пешеходной улицы Пермская. Заседание состоится завтра 16 мая. Презентацию проекта развития «пермского Арбата», разработанную МКУ «Институт территориального планирования», в своем блоге опубликовал градозащитник Денис Галицкий. По данным Properm.ru вопрос на рассмотрение градостроительного совета был включен по предложению мэрии Перми.

Среди текущих недостатков улицы, авторы проекта называют:

  • нехватку точек притяжения на пешеходной части;
  • недостаточное количество мест отдыха и озеленения;
  • отсутствие общей идеи и ее выражения;
  • заброшеные фасады и пустующие здания.

Предложенная концепция предлагает несколько вариантов развития, которые предусматривают продление улицы до Сибирской, разграничение на функциональные зоны, создание музеев и арт-пространств. Также предлагается вариант открытия пешеходной части для транспорта.

По мнению самого Галицкого, единственный разумный способ не потерять инвестиции в пешеходную часть Пермской — восстановить на ней автомобильное движение и оставить максимально широкие тротуары.

«Это будет стимулировать появление точек притяжения и через 10 лет можно будет подумать, достаточно ли много народа, чтобы улица стала пешеходной», — написал градозащитник в своем блоге.

Пешеходный квартал улицы Пермской (бывш. Кирова) появился в Перми в 2011 году, накануне первого фестиваля «Белые ночи». Тогда в конце мая здесь в спешке укладывали плитку, строили детскую площадку, ставили скамейки и ряд деревянных прилавков.

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#Общество#Городская среда
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