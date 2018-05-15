Городские власти представили программу развития «пермского Арбата»

Posted 15 мая 2018, 10:00
Published 15 мая 2018, 10:00
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Градостроительный совет рассмотрит новую концепцию пешеходной улицы Пермская. Заседание состоится завтра 16 мая. Презентацию проекта развития «пермского Арбата», разработанную МКУ «Институт территориального планирования», в своем блоге опубликовал градозащитник Денис Галицкий. По данным Properm.ru вопрос на рассмотрение градостроительного совета был включен по предложению мэрии Перми.
Среди текущих недостатков улицы, авторы проекта называют:
Предложенная концепция предлагает несколько вариантов развития, которые предусматривают продление улицы до Сибирской, разграничение на функциональные зоны, создание музеев и арт-пространств. Также предлагается вариант открытия пешеходной части для транспорта.
По мнению самого Галицкого, единственный разумный способ не потерять инвестиции в пешеходную часть Пермской — восстановить на ней автомобильное движение и оставить максимально широкие тротуары.
«Это будет стимулировать появление точек притяжения и через 10 лет можно будет подумать, достаточно ли много народа, чтобы улица стала пешеходной», — написал градозащитник в своем блоге.
Пешеходный квартал улицы Пермской (бывш. Кирова) появился в Перми в 2011 году, накануне первого фестиваля «Белые ночи». Тогда в конце мая здесь в спешке укладывали плитку, строили детскую площадку, ставили скамейки и ряд деревянных прилавков.