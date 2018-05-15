Общественника Сергея Ухова оштрафовали на 250 тысяч рублей за организацию шествия «Он нам не Царь»

Posted 15 мая 2018, 05:12
Published 15 мая 2018, 05:12
Modified 1 марта 2023, 15:07
Updated 1 марта 2023, 15:07
Общественника и члена «Штаба Навального» Сергея Ухова оштрафовали на 250 тыс. рублей. Решение вчера, 14 мая, вынесла судья Свердловского района Джамиля Кочегарова. Ухова признали виновным в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Речь идет об акции «Он нам не царь», прошедшей 5 мая в Перми, которую не согласовала администрация города. Тогда на улицы вышли около тысячи человек, которые с лозунгами и плакатами прошли по Компросу и улице Ленина. Во время шествия никаких задержаний не было.
Кроме того уже состоялось первое заседание в отношении юриста штаба Георгия Шабанова — следующее пройдет 17 мая, а также вручена повестка общественнице Александре Семеновой — ей вручена повестка на составление протокола по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.
В пятницу, 11 мая, штраф в 200 тыс. рублей назначили координатору «Штаба Навального» в Перми Наталье Вавиловой.