Общественника Сергея Ухова оштрафовали на 250 тысяч рублей за организацию шествия «Он нам не Царь»

Речь идет об акции «Он нам не царь», прошедшей 5 мая в Перми, которую не согласовала администрация города. Тогда на улицы вышли около тысячи человек, которые с лозунгами и плакатами прошли по Компросу и улице Ленина. Во время шествия никаких задержаний не было.