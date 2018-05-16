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Posted 16 мая 2018, 08:24

Published 16 мая 2018, 08:24

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

В Прикамье на пожаре погибла пенсионерка

16 мая 2018, 08:24
Сюжет
Жесть
Тело пожилой женщины нашли под завалами в одной из надворных построек.

В поселке Койва Горнозаводского района во время пожара погибла 76-летняя женщина. ЧП произошло 15 мая.

Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, причиной возгорания стали искры костра, разведенного на соседнем участке. В результате пожара дом пенсионерки сгорел дотла. Тело пожилой женщины нашли под завалами в одной из надворных построек.

По итогам первых четырех месяцев в Прикамье на пожарах погибли 96 человек. В том числе восемь детей.

#Происшествия#Жесть#Мчс
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