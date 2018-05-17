Ситуация с ВИЧ в Прикамье продолжает ухудшаться. Но врачи говорят, что все под контролем

Сюжет Медицина в Прикамье

В планах на 2018 году у Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД увеличить количество обследований жителей края в три-четыре раза.

В Пермском крае живет более 27 тыс. жителей с ВИЧ-инфекцией. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил руководитель Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД Евгений Сармометов. Всего в 2017 году в Прикамье зарегистрировано 3576 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, что на 11,1% больше чем в 2016 году. При этом врач назвал рост заболеваемости «контролируемым», поскольку он связан с большим числом обследований за счёт добровольных освидетельствований задержанных водителей. В большинстве случаев заражение происходит половым путем (70% в крае и 78,8% в Перми). Вторая распорстраненная причина попадания инфекции в организм — внутривенное употребление наркотиков (29,6% в крае и 20,1% в Перми). Сармометов также отметил, что сегодня в регионе достаточно препаратов, чтобы проводить антивирусную терапию. В планах на 2018 году у Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД увеличить количество обследований жителей края в три-четыре раза. Напомним, в прошлом году Пермский край вошел в пятерку регионов России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ. В регионе зарегистрировали 115,3 новых случаев инфекции на 100 тыс. населения. Главная новость по теме Главный врач центра борьбы со СПИД: «Победим болезнь, когда у наркобаронов под ногами будет гореть земля» Сергей Атландеров для Properm.ru