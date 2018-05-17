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Posted 17 мая 2018, 13:10

Published 17 мая 2018, 13:10

Modified 24 декабря 2024, 18:36

Updated 24 декабря 2024, 18:36

Ситуация с ВИЧ в Прикамье продолжает ухудшаться. Но врачи говорят, что все под контролем

17 мая 2018, 13:10
Сюжет
Медицина в Прикамье
В планах на 2018 году у Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД увеличить количество обследований жителей края в три-четыре раза.

В Пермском крае живет более 27 тыс. жителей с ВИЧ-инфекцией. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил руководитель Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД Евгений Сармометов.

Всего в 2017 году в Прикамье зарегистрировано 3576 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, что на 11,1% больше чем в 2016 году. При этом врач назвал рост заболеваемости «контролируемым», поскольку он связан с большим числом обследований за счёт добровольных освидетельствований задержанных водителей.

В большинстве случаев заражение происходит половым путем (70% в крае и 78,8% в Перми). Вторая распорстраненная причина попадания инфекции в организм — внутривенное употребление наркотиков (29,6% в крае и 20,1% в Перми).

Сармометов также отметил, что сегодня в регионе достаточно препаратов, чтобы проводить антивирусную терапию. В планах на 2018 году у Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД увеличить количество обследований жителей края в три-четыре раза.

Напомним, в прошлом году Пермский край вошел в пятерку регионов России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ. В регионе зарегистрировали 115,3 новых случаев инфекции на 100 тыс. населения.

Сергей Атландеров для Properm.ru

#Здоровье#Медицина в Прикамье#Вич-инфекция#Вич
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