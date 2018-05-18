«Талан» объединяет усилия застройщика и будущих жильцов для создания идеального места для жизни

Компания «Талан» начала активную проработку нового проекта, жилого комплекса, расположенного в районе бывшего Ипподрома. Именно этот проект станет первым в России комплексом, в котором будет реализована идея объединения усилий застройщика и будущих жильцов для создания идеального места для жизни. Проект задумывается, а в дальнейшем будет строиться, согласно мечтам будущих жителей: начиная с идеи и заканчивая новосельем.

Работа над проектом разделена на несколько важных этапов. На каждом из них люди смогут высказать свое мнение.