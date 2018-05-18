«Талан» объединяет усилия застройщика и будущих жильцов для создания идеального места для жизни

Posted 18 мая 2018, 09:50
Published 18 мая 2018, 09:50
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Компания «Талан» начала активную проработку нового проекта, жилого комплекса, расположенного в районе бывшего Ипподрома. Именно этот проект станет первым в России комплексом, в котором будет реализована идея объединения усилий застройщика и будущих жильцов для создания идеального места для жизни. Проект задумывается, а в дальнейшем будет строиться, согласно мечтам будущих жителей: начиная с идеи и заканчивая новосельем.
Работа над проектом разделена на несколько важных этапов. На каждом из них люди смогут высказать свое мнение.
В первую очередь, люди выберут схему размещения жилого комплекса. Это голосование запущено уже сейчас. Застройщик и жители Перми определяют, сколько и каких квартир должно быть в доме, чтобы воплотить мечты каждой семьи об идеальном месте для жизни. Возможно, люди отдадут предпочтение «евродвушкам», а может быть, для комфортной жизни не хватает просторных 4-комнатных квартир.
Следующим этапом станет разработка квартирографии. Это те технические характеристики, которые создадут функциональное пространство квартиры, дома, двора. Это могут быть опция «умная квартира», бесключевой доступ в подъезд, розетки для зарядки телефонов во дворе и многое другое. Третий этап — наполнение проекта. Здесь будет вестись голосование за понравившиеся планировки квартир, варианты благоустройства двора, варианты отделки фасадов и холлов.
Застройщик приглашает жителей города высказать свое мнение относительно схемы размещения жилого комплекса и квартирографии. Голосование продлится до 24 мая. Отдать свой голос можно здесь.