Осужденный за смерть пациентки врач-гематолог рассказал, почему считает себя невиновным

— Конечно, лечащий врач. Пациентка легла на плановое обследование с подозрением на заболевание крови: с повышенным уровнем гемоглобина, тромбоцитов и лейкоцитов. Полная несвертываемость крови, по результатам обследований была у погибшей уже до трепанобиопсии, то есть он не возник, а был. Никакого лечения со стороны лечащего врача с целью коррекции данного нарушения свертывания не было проведено. Для установления степени выраженности изменений в костном мозге необходима была трепанобиопсия. И у нее были показания для проведения этой процедуры. Для этого ее направили из поликлиники в стационар. Госпитализирована она была в плановом, не в экстренном порядке. Лечащим врачом у нее была назначена заведующая гематологическим отделением. Она и должна была наблюдать за своей пациенткой после процедуры.