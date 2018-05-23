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Posted 23 мая 2018, 10:27

Published 23 мая 2018, 10:27

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

В Прикамье 70-летний пенсионер зарезал знакомого из-за женщины

В Прикамье 70-летний пенсионер зарезал знакомого из-за женщины

23 мая 2018, 10:27
Фото: Properm.ru
Сюжет
Жесть
Жертвой преступника стал 34-летний молодой человек.

В Чернушинском районе 70-летнему жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, ночью 18 мая 2018 года в одном из населенных пунктов Куединского района, между 70-летним хозяином дома и 34-летним мужчиной, который пришел к нему в гости, произошел конфликт из-за женщины. В результате чего обвиняемый вооружился кухонным ножом и ударил им оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия#Жесть
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