В Прикамье 70-летний пенсионер зарезал знакомого из-за женщины

Posted 23 мая 2018, 10:27
Published 23 мая 2018, 10:27
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
В Чернушинском районе 70-летнему жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, ночью 18 мая 2018 года в одном из населенных пунктов Куединского района, между 70-летним хозяином дома и 34-летним мужчиной, который пришел к нему в гости, произошел конфликт из-за женщины. В результате чего обвиняемый вооружился кухонным ножом и ударил им оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.