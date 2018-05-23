В Прикамье 70-летний пенсионер зарезал знакомого из-за женщины

По данным следствия, ночью 18 мая 2018 года в одном из населенных пунктов Куединского района, между 70-летним хозяином дома и 34-летним мужчиной, который пришел к нему в гости, произошел конфликт из-за женщины. В результате чего обвиняемый вооружился кухонным ножом и ударил им оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.