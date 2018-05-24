Прокуратура подключилась к расследованию взрыва на Свиязева

Posted 24 мая 2018, 11:28
Published 24 мая 2018, 11:28
Modified 1 марта 2023, 14:59
Updated 1 марта 2023, 14:59
Прокуратура Индустриального района начала проверку по факту взрыва бытового газа в пятиэтажном доме по ул. Свиязева 50/1. Сотрудники ведомства уже побывали на месте происшествия.
Сейчас проводится проверка исполнения законодательства при содержании и эксплуатации внутридомового газового оборудования. Будут изучены документы, а по результатам проверки будет дана соответствующая правовая оценка действиям уполномоченных должностных лиц.
Сотрудники ИГЖН подтвердили наличие лицензии управляющей компании на обслуживание дома. По данным проверок на 2018 год, нарушений не выявлено. Директор УК Алексей Рямов находится под домашним арестом — он проходит подозреваемым по делу о гибели ребенка. Ранее доследственную проверку начали в СУ СКР по Пермскому краю. Уже были опрошены свидетели ЧП.