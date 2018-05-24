Прокуратура подключилась к расследованию взрыва на Свиязева

Сотрудники ИГЖН подтвердили наличие лицензии управляющей компании на обслуживание дома. По данным проверок на 2018 год, нарушений не выявлено. Директор УК Алексей Рямов находится под домашним арестом — он проходит подозреваемым по делу о гибели ребенка. Ранее доследственную проверку начали в СУ СКР по Пермскому краю. Уже были опрошены свидетели ЧП.