Санкционка не пройдет! В Перми уничтожили почти 900 кг польских фруктов

Posted 25 мая 2018, 04:36
Published 25 мая 2018, 04:36
Modified 1 марта 2023, 14:58
Updated 1 марта 2023, 14:58
На полигоне твердых бытовых отходов Софроны уничтожили почти 900 кг запрещенных к ввозу в Россию фруктов. Продукция была обнаружена сотрудниками Пермской таможни, Пермской транспортной прокуратуры и ТУ Россельхознадзора по Пермскому краю 23 мая.
Всего на складе предпринимателя были найдены 50 ящиков яблок (650 кг) и 20 ящиков груш (240 кг) 240 кг из Польши. Товар изъяли из торгового оборота и уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов Софроны.
Это не первый совместный рейд ведомств по изъятию санкционных товаров. Последняя крупная проверка прошла в апреле 2018 года. Тогда таможенники вновь уничтожили польские груши.