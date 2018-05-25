Санкционка не пройдет! В Перми уничтожили почти 900 кг польских фруктов

На полигоне твердых бытовых отходов Софроны уничтожили почти 900 кг запрещенных к ввозу в Россию фруктов. Продукция была обнаружена сотрудниками Пермской таможни, Пермской транспортной прокуратуры и ТУ Россельхознадзора по Пермскому краю 23 мая.