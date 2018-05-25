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Posted 25 мая 2018, 04:36

Published 25 мая 2018, 04:36

Modified 1 марта 2023, 14:58

Updated 1 марта 2023, 14:58

Санкционка не пройдет! В Перми уничтожили почти 900 кг польских фруктов

25 мая 2018, 04:36
Сюжет
Санкции
Яблоки и груши раздавили бульдозером.

На полигоне твердых бытовых отходов Софроны уничтожили почти 900 кг запрещенных к ввозу в Россию фруктов. Продукция была обнаружена сотрудниками Пермской таможни, Пермской транспортной прокуратуры и ТУ Россельхознадзора по Пермскому краю 23 мая.

Всего на складе предпринимателя были найдены 50 ящиков яблок (650 кг) и 20 ящиков груш (240 кг) 240 кг из Польши. Товар изъяли из торгового оборота и уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов Софроны.

Это не первый совместный рейд ведомств по изъятию санкционных товаров. Последняя крупная проверка прошла в апреле 2018 года. Тогда таможенники вновь уничтожили польские груши.

#Общество#Санкции
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