В Прикамье объявили штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение в Пермском крае. По прогнозам синоптиков 26 и 27 мая в регионе будет западный и северо-западный ветер 4–9 м/с ночью и 6–11 м/с днем. При этом во время грозы возможно усиление ветра и порывы до 21 м/с. Средняя температура воздуха в Прикамье составит +13…+18 градусов днем и +2…+7 градусов ночью.