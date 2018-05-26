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Posted 26 мая 2018, 12:15

Published 26 мая 2018, 12:15

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

В Прикамье объявили штормовое предупреждение

26 мая 2018, 12:15
В регионе ожидаются сильные порывы ветра до 21 метра в секунду.

МЧС объявило штормовое предупреждение в Пермском крае. По прогнозам синоптиков 26 и 27 мая в регионе будет западный и северо-западный ветер 4–9 м/с ночью и 6–11 м/с днем. При этом во время грозы возможно усиление ветра и порывы до 21 м/с. Средняя температура воздуха в Прикамье составит +13…+18 градусов днем и +2…+7 градусов ночью.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — рекомендуют в ведомстве.

#Регион#Мчс
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