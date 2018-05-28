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Posted 28 мая 2018, 04:17

Published 28 мая 2018, 04:17

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Житель Кудымкара угнал автомобиль

28 мая 2018, 04:17
Мужчину задержали и возбудили уголовное дело.

В отдел полиции Кудымкара обратился мужчина 1981 года рождения с заявлением об угоне автомобиля «УАЗ-3303», припаркованного у одного из домов по ул. Свердлова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки транспортное средство было найдено и возвращено владельцу. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин 1989 года рождения.

По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие, пишет пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

#Происшествия#Угон
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