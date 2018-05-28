Житель Кудымкара угнал автомобиль

Posted 28 мая 2018, 04:17
Published 28 мая 2018, 04:17
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
В отдел полиции Кудымкара обратился мужчина 1981 года рождения с заявлением об угоне автомобиля «УАЗ-3303», припаркованного у одного из домов по ул. Свердлова.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки транспортное средство было найдено и возвращено владельцу. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин 1989 года рождения.
По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие, пишет пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.