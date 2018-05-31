Последние коммерческие помещения в ЖК «Аврора» по стоп-цене

Уже сейчас в ЖК «Аврора» разместились коммерческие объекты широкого профиля: от продуктового магазина и медицинского центра до салона красоты и офисов. В продаже имеются помещения свободного назначения, площадью от 71,7 кв. м. до 93,9 кв. м., по стоп-цене 60 000 рублей за кв. м.