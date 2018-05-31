Последние коммерческие помещения в ЖК «Аврора» по стоп-цене

Posted 31 мая 2018, 10:03
Published 31 мая 2018, 10:03
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
ЖК «Аврора» на ул. Крупской,67 — это современный жилой комплекс в центре Мотовилихинского района. Развитая инфраструктура комплекса, удобное расположение, удачная синергия жилой и коммерческой недвижимости (жилой комплекс сдан в 2016 году, в нем проживает более 3 тыс. жителей) обеспечат успех вашему бизнесу.
Уже сейчас в ЖК «Аврора» разместились коммерческие объекты широкого профиля: от продуктового магазина и медицинского центра до салона красоты и офисов. В продаже имеются помещения свободного назначения, площадью от 71,7 кв. м. до 93,9 кв. м., по стоп-цене 60 000 рублей за кв. м.
Специальные условия приобретения:
Успевайте приобрести последнюю коммерческую недвижимость и начать свой бизнес в ЖК «Аврора» на выгодных условиях! Подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу Ш. Космонавтов, 111, корпус 43 или по тел. (342) 257–00–12, на сайте.
*Рассрочку предоставляет ООО «ПАН Сити Групп».
**Ипотека от ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015 г. Подробности на сайте.