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Posted 31 мая 2018, 10:03

Published 31 мая 2018, 10:03

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Последние коммерческие помещения в ЖК «Аврора» по стоп-цене

31 мая 2018, 10:03
PAN City Group представляет для Вас последние коммерческие помещения в торговой галерее ЖК «Аврора» по цене - 60 000 рублей за квадратный метр.

ЖК «Аврора» на ул. Крупской,67 — это современный жилой комплекс в центре Мотовилихинского района. Развитая инфраструктура комплекса, удобное расположение, удачная синергия жилой и коммерческой недвижимости (жилой комплекс сдан в 2016 году, в нем проживает более 3 тыс. жителей) обеспечат успех вашему бизнесу.

Уже сейчас в ЖК «Аврора» разместились коммерческие объекты широкого профиля: от продуктового магазина и медицинского центра до салона красоты и офисов. В продаже имеются помещения свободного назначения, площадью от 71,7 кв. м. до 93,9 кв. м., по стоп-цене 60 000 рублей за кв. м.

  • Свободное назначение объектов.
  • Качественная строительная отделка.
  • Высота потолков: 1 этаж — от 3,85 до 4,55 м
  • Панорамное остекление части помещений 1 этажа, увеличенные оконные проемы в помещениях 2 этажа.
  • Обособленная приточно-вытяжная вентиляция для нежилых помещений.

Специальные условия приобретения:

  • Рассрочка на срок до 12 месяцев, с первоначальным взносом от 15%.*
  • Ипотека банков-партнеров от 12,5% годовых, с первоначальным взносом от 10%.**

Успевайте приобрести последнюю коммерческую недвижимость и начать свой бизнес в ЖК «Аврора» на выгодных условиях! Подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу Ш. Космонавтов, 111, корпус 43 или по тел. (342) 257–00–12, на сайте.

*Рассрочку предоставляет ООО «ПАН Сити Групп».

**Ипотека от ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015 г. Подробности на сайте.

#Новости компаний недвижимости#Пан сити-нк
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