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Posted 31 мая 2018, 11:45

Published 31 мая 2018, 11:45

Modified 1 марта 2023, 14:53

Updated 1 марта 2023, 14:53

Последний шанс для абонентов «Ростелекома» выиграть билеты на важные матчи Чемпионата мира по футболу

31 мая 2018, 11:45
Принять участие в розыгрыше билетов может даже новый участник программы лояльности.

Все ближе старт самого главного спортивного события лета – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который в этом году принимает Россия. Абоненты «Ростелекома» из Пермского края могут попасть на самые важные матчи на уникальных условиях, если успеют оформить заявку до конца дня 8 июня 2018 года (по московскому времени).

Как официальный Региональный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ «Ростелеком» организовал розыгрыши билетов на все 64 игры. Билеты на самые важные матчи чемпионата (включая полуфиналы и финал) среди абонентов «Ростелекома» будут разыграны 9 июня.

Претендовать на билет могут абоненты «Ростелекома» и «Онлайма», которые зарегистрированы в личном кабинете и/или в мобильном приложении «Мой Ростелеком», а также стали участниками программы «Бонус» или «Онлайм Бонус». Принять участие в розыгрыше билетов может даже новый участник программы лояльности.

Желающим участвовать в розыгрыше билетов необходимо зайти под своими учетными данными на специальный сайт проекта. Далее надо выбрать матч, а, чтобы увеличить шансы на победу, использовать как можно больше бонусов. Подробности о розыгрыше билетов и его правилах доступны на сайте . Подробнее о программе «Бонус» для абонентов «Ростелекома» можно узнать на сайте.

#Новости компаний#Ростелеком-нк
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