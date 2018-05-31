Последний шанс для абонентов «Ростелекома» выиграть билеты на важные матчи Чемпионата мира по футболу

Все ближе старт самого главного спортивного события лета – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который в этом году принимает Россия. Абоненты «Ростелекома» из Пермского края могут попасть на самые важные матчи на уникальных условиях, если успеют оформить заявку до конца дня 8 июня 2018 года (по московскому времени).