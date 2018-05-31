Водитель автобуса сбил пенсионерку, стоящую на остановке в Мотовилихе

Известно, что водитель автобуса «Нефаз» у дома № 39 на площади Дружбы сбил 61-летнюю женщину, стоящую на остановке. В результате дорожно-транспортного происшествия она получила ушиб мягких тканей головы. Ей назначено амбулаторное лечение.