properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 мая 2018, 04:03

Published 31 мая 2018, 04:03

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Водитель автобуса сбил пенсионерку, стоящую на остановке в Мотовилихе

Водитель автобуса сбил пенсионерку, стоящую на остановке в Мотовилихе

31 мая 2018, 04:03
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Женщина отделалась ушибом. Ей назначили лечение.

Вчера, 30 мая, в 13:30 в Мотовилихинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Известно, что водитель автобуса «Нефаз» у дома № 39 на площади Дружбы сбил 61-летнюю женщину, стоящую на остановке. В результате дорожно-транспортного происшествия она получила ушиб мягких тканей головы. Ей назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

#Происшествия#Дтп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика