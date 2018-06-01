«Образование — это право, а не услуга». В Перми родители провели пикет против закрытия школы-интерната

Для получения новой лицензии имущественный комплекс школы придется привести в нормативное состояние. Для этого, по предварительной информации, потребуется проведение капитального ремонта, на который потребуется не меньше 118 млн рублей. Школа будет вынуждена на два года закрыться на ремонт.