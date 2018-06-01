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Posted 1 июня 2018, 12:40

Published 1 июня 2018, 12:40

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

«Образование — это право, а не услуга». В Перми родители провели пикет против закрытия школы-интерната

1 июня 2018, 12:40
Сюжет
Детский мир
Возмущенные закрытием школы родители и учителя провели акцию протеста.

Сегодня, 1 июня, родители и учителя школы-интерната №12 провели пикет в Орджоникидзевском районе Перми за сохранение образовательного учреждения в прежнем статусе самостоятельного юрлица.

О планах по передаче имущественного комплекса школы-интерната из собственности ОАО «РЖД» муниципалитету стало известно еще в начале этого года.

В школе уже не раз бывали представители администрации Перми и проводили встречи с родителями, на которых обсуждались дальнейшие действия после передачи здания.

Тогда же в департаменте образования Перми родителям сообщили, что после передачи здания в собственность муниципалитета лицензия этого образовательного учреждения, в котором учатся три сотни детей, автоматически аннулируется.

Для получения новой лицензии имущественный комплекс школы придется привести в нормативное состояние. Для этого, по предварительной информации, потребуется проведение капитального ремонта, на который потребуется не меньше 118 млн рублей. Школа будет вынуждена на два года закрыться на ремонт.

Детей на это время предлагается перевести в ближайшую школу №79.

#Спецпроекты#Общество#Детский мир#Образование#Фото
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