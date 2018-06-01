«Поделитесь опытом с нашими властями!» Просили пермские предприниматели Уфу и Санкт-Петербург

Администрация Перми считает уличные ярмарки эффективным инструментом уличной торговли и предоставляет на них места для предпринимателей, не взимая арендную плату. В 2017 году было проведено 7 ярмарок, по одной в каждом районе города. В этом году планируется 14 ярмарок. Сколько человек посетили ярмарки, неизвестно, сколько покупателей ушли с продукцией, приобретенной на ярмарках, неизвестно. По поводу качества продукции на таких мероприятиях, Ирина Валиахметова, начальник отдела торговли и услуг департамента экономики и промышленной политики администрации Перми, заявила, что проверки проводит Роспотребнадзор, но «личная и персональная ответственность в первую очередь лежит на продавце».