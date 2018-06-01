«Поделитесь опытом с нашими властями!» Просили пермские предприниматели Уфу и Санкт-Петербург

Posted 1 июня 2018, 12:21
Published 1 июня 2018, 12:21
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
30 мая новую схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) презентовал на круглом столе в Пермской торгово-промышленной палате Виктор Агеев, замглавы администрации Перми.
По словам Агеева, схема сформирована, сейчас проходит процедуру согласования с «территориальными органами, функциональными органами, МЧС, Роспотребнадзором». «На схему осталось только наложить типовые архитектурные решения», — рассказал Виктор Агеев.
По словам замглавы администрации, обсуждать проект схемы размещения НТО уже нецелеообразно, надо принять ее, после чего можно ее расширять за счет тех территорий, которые не обеспечены НТО (как правило, отдаленные территории). Также Виктор Агеев пояснил, что замечания пермского УФАС России муниципалитет учтет, замечания связаны с дублированием федеральных требований на муниципальном уровне и с отсутствием формулировки понятия «придомовая территория».
По мнению антимонопольного органа, дворы (во дворах размещение НТО запрещено) и придомовая территория — это разные участки. Вице-президент пермской ТПП Елена Гилязова поинтересовалась у предпринимателей, сколько они платят за квадратный метр аренды. «Порядка 2 тыс. рублей» , — был ответ. «Так цена сопоставима с ценой аренды в торговом центре, — удивилась Елена Гилязова. — Почему вы не идете туда?» Предприниматели пояснили: «Есть такое понятие как стритритейл, уличная торговля. Не всем интересно на третьем этаже «Колизея» торговать».
Секция «Уличная торговля» на форуме предпринимателей «Дни пермского бизнеса» 31 мая 2018 года собрала полный зал. Были и предприниматели, и организаторы торговли, и председатели ТСЖ, и студенты, и представители власти.
Ирина Пименова, и.о. начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми, снова презентовала схему размещения НТО. Она перечислила основания, по которым они будут сносить киоски и павильоны (размещение на детских площадках и газонах, нарушение противопожарных проездов). Новую схему планируют принять в июне 2018 года. Параллельно будут сносить киоски, не попавшие в схему, и формировать документацию для размещения участков на торгах. До конца года муниципалитет планирует выставить на торги всего 492 участка под размещение НТО.
Напомним, из двух тысяч НТО (киосков, павильонов) по решению Пермской городской думы администрация Перми оставит только 600. Эксперты Properm.ru прогнозируют рост социального недовольства и стихийной торговли (абсолютно нелегальных «торговых развалов»).
Больше всего пострадают киоски по продаже питьевой воды (из 400 останется только 100), киоски по продаже печатной продукции и мороженого (небольшим холодильникам под зонтиками, как выяснилось, торговать можно только на ярмарках).
На форуме «Дни пермского бизнеса» с рассказом об организации работы НТО в Уфе выступил Владимир Барабаш, директор Фонда развития городских проектов. Он рассказал, что заняться объектами нестационарной торговли местные власти подтолкнули саммиты ШОС (Шанхайская организация сотрудничества объединяет Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика).
Уфа принимала эти саммиты, и привела в порядок уличную торговлю. Уфа — город-миллионник, как и Пермь. Еще в 2013 году столица Башкирии заняла второе место в рейтинге Forbes по удобству для ведения бизнеса. В Уфе есть муниципальные НТО, которые призваны удовлетворять существующие потребности населения, социальные запросы. -Например, Уфа- печать — сеть киосков по продаже печатной продукции практически во всех районах города. Для остальных НТО специализация носит рекомендательный характер (муниципалитет проводит исследования и выдает информацию, где жители нуждаются в павильонах с услугами, где в киосках с фруктами).
В Уфе только на муниципальных землях 1349 объектов НТО. В Перми, напомним, на муниципальных землях их хотят оставить порядка 600, а на землях многоквартирных домов вообще ни одного. Видимо, поэтому первый вопрос из зала, адресованный Владимиру Барабашу, был такой:
— Существуют ли НТО на частных землях, на территориях ТСЖ в Уфе?
— Существуют.
— Вы не боретесь с ними?
— Нет. У нас даже есть часть пешеходной улицы, полностью частная, там стоят объекты НТО. Елинственные требования к ним — это требования к внешнему виду, эстетичность.
— Вы молодцы. Мы только за, чтобы сделать привлекательным внешний вид павильонов. Но у нас нечего будет улучшать, киоски сносят.
Предприниматели стали обсуждать наболевшее, говорить, что им не предоставили никакой альтернативы и никакого преимущества по участию в конкурсах на право аренды участка под НТО, да и конкурсов-то ещё нет. Бурное обсуждение было прервано следующим выступлением, посвященным организации уличных ярмарок.
Администрация Перми считает уличные ярмарки эффективным инструментом уличной торговли и предоставляет на них места для предпринимателей, не взимая арендную плату. В 2017 году было проведено 7 ярмарок, по одной в каждом районе города. В этом году планируется 14 ярмарок. Сколько человек посетили ярмарки, неизвестно, сколько покупателей ушли с продукцией, приобретенной на ярмарках, неизвестно. По поводу качества продукции на таких мероприятиях, Ирина Валиахметова, начальник отдела торговли и услуг департамента экономики и промышленной политики администрации Перми, заявила, что проверки проводит Роспотребнадзор, но «личная и персональная ответственность в первую очередь лежит на продавце».
Антон Храмцов, создатель и организатор «Петербургской Ярмарки», рассказал о том, что их 30 ярмарок посетили 150 тыс. человек. Отвечая на вопросы о цене участия в ярмарках, сказал: «бесплатно мы ничего не делаем, так как ценность и мотивация для предпринимателей теряется».
Пермское региональное отделение «Объединение потребителей России» провело обследование территории Перми на предмет размещения незаконных объектов (палаток, лотков, объектов несанкционированной торговли).
Выявлено:
Ахсо Арекеева, председатель совета ПРО «Объединение потребителей России» рассказала, что решение властей Перми о сносе объектов НТО фактически заставляет предпринимателей «уходить в тень».
Ирина Пименова отвечала, что администрации районов штрафуют несанкционированных торговцев, но не хватает сил делать это постоянно. И предложила «не уходить в дискуссию».
Несколько раз Ирины Пименову спросили, почему муниципалитет вмешивается в решение собственников многоквартирных домов о размещении НТО, почему «группка лиц» (это про депутатов Пермской городской думы) «лезет на частную собственность»? Ирина Пименова ответила, что депутаты выбраны населением, а дальше «дискуссию продолжать нет смысла», так как «секция посвящена только муниципальной земле, а не землям ТСЖ».
Напомним, депутаты Пермской городской думы приняли решение об изменении правил благоустройства. Сейчас это решение представители ТСЖ и предприниматели оспаривают в суде.
Также пермяки инициировали кампанию по отзыву депутатов Пермской городской думы, принявших это решение.
Участники «Дней пермского бизнеса» не смогли добиться от Ирины Пименовой ответов на вопросы про то, какими нормами законодательства руководствовался муниципалитет, почему не предоставлено альтернативы предпринимателям, чьи киоски идут под снос, почему не спросили у собственников многоквартирных домов, согласны ли они на снос киосков, ведь это их решение — о размещении НТО на придомовой территории.
Алексей Хадеев, менеджер по развитию ООО «Амтек», спросил: «Опытом каких регионов руководствовалась администрация Перми при принятии новой схемы размещения НТО? »
Ирина Пименова ответила: «Проблема не в том, что мы ориентировались на чей-то опыт, а в возможностях. У нас нет муниципальной земли. Где бы мы не поставили киоск, мы нарушаем правила и законы».
— Тогда почему в других регионах, в той же Уфе, во-первых, есть земля, во-вторых, они не регламентируют размещение НТО на частной территории? — последовала реплика из зала. Но вопрос остался без ответа.
Не получив ответы от представителей администрации Перми, предприниматели буквально засыпали вопросами гостей из Уфы и Санкт-Петербурга.
— У вас же нет такой ситуации? И объктов НТО у вас не в пример больше нашего. И нельзя назвать Уфу и Санкт-Петербург непривлекательными с эстетической точки зрения. Что вы сделали? Как этого добились? — раздавались вопросы от пермяков.
Владимир Барабаш отвечал: «У нас раньше вопросами НТО занимались районные администрации, они не справлялись, было ужасно. Сейчас все это централизованно. А предпринимателям объяснили: «Мы вас не «кошмарим», но сделайте так, чтобы киоски были украшением города».
— И не стоял вопрос об уменьшении количества НТО?
— Нет. Такой задачи никто не ставил.
— Спасибо. Поделитесь, пожалуйста, опытом с пермскими властями. Очень нужно.