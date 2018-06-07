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Posted 7 июня 2018, 14:49

Published 7 июня 2018, 14:49

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Пермяка отправили на обязательные работы за участие в акции «Он нам не царь»

Пермяка отправили на обязательные работы за участие в акции «Он нам не царь»

7 июня 2018, 14:49
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Навальный
Его признали виновным в повторном нарушении правил организации митинга.

Председателю ТОС «Троица» Георгию Шабанову назначили 100 часов обязательных. Такое решение вынес сегодня, 7 июня, Свердловский районный суд. О решении Шабанов рассказал на своей странице в Facebook. Шабанова признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение правил организации и проведение публичных мероприятий). Речь идет об акции «Он нам не царь», прошедшей 5 мая.

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По такой же статье вынесли штрафы организаторам пермской акции Сергею Ухову и Наталье Вавиловой. Им назначили 250 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Еще одного участника Анатоля Ширинкина отправили на 40 часов обязательных работ. Организатор акции в Москве опозиционер Алексей Навальный получил 30 суток.

#Общество#Навальный
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