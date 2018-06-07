Пермяка отправили на обязательные работы за участие в акции «Он нам не царь»

Председателю ТОС «Троица» Георгию Шабанову назначили 100 часов обязательных. Такое решение вынес сегодня, 7 июня, Свердловский районный суд. О решении Шабанов рассказал на своей странице в Facebook. Шабанова признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение правил организации и проведение публичных мероприятий). Речь идет об акции «Он нам не царь», прошедшей 5 мая.