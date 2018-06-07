В Кунгурском районе заживо сгорел пьяный пенсионер

В начала года по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования произошло 335 пожаров, увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ссоставило 18 процентов. По причине неосторожного обращения с огнем произошло 263 пожара, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 2 процента.