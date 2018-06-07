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Posted 7 июня 2018, 05:58

Published 7 июня 2018, 05:58

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

В Кунгурском районе заживо сгорел пьяный пенсионер

В Кунгурском районе заживо сгорел пьяный пенсионер

7 июня 2018, 05:58
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Жесть
Мужчину нетрезвым видели накануне родственники.

Сегодня, 7 июня, в деревне Теплая Кунгурского района произошел пожар в жилом деревянном доме. Сообщение поступило в 01:46 от соседей. Прибывшие пожарные ликвидировали горение. В ходе тушения звеном газодымозащитной службы в надворных постройках был обнаружен хозяин дома 1954 года рождения без признаков жизни. Со слов родственников, мужчина выпивал, накануне пожара его видели в сильном алкогольном опьянении.

Пожар в Кунгурском районе стал уже вторым за сутки с погибшими. Ранее в деревне Канабеки сгорели три человека. По некоторым данным, они также злоупотребляли спитрным.

В начала года по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования произошло 335 пожаров, увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ссоставило 18 процентов. По причине неосторожного обращения с огнем произошло 263 пожара, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 2 процента.

#Происшествия#Жесть
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