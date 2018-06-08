Чиновников из администрации будут судить за некачественное жилье для детей-сирот

Posted 8 июня 2018, 04:20
Published 8 июня 2018, 04:20
Modified 1 марта 2023, 14:46
Updated 1 марта 2023, 14:46
Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двоих сотрудников департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) администрации города Перми. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог).
Речь идет о заключении договора между Министерством строительства и архитектуры Пермского края и ООО ТПФ «Пассаж-1» на приобретение жилья для детей-сирот и детей на общую сумму более 230 млн рублей. В ноябре 2014 года ДГА выдал разрешения на ввод в эксплуатацию пяти многоквартирных домов в Мотовилихинском районе. В марте 2015 года между Министроем и ООО ТПФ «Пассаж-1» был подписан акт приема — передачи в собственность государства 150 квартир.
Однако обязательства застройщиком в полном объеме выполнены не были: дома не были подключены к системам холодного водоснабжения и водоотведения, в квартирах не были завершены отделочные работы, отсутствовало электричество, газо- и водоснабжение. Кроме того, площадь приобретенных жилых помещений оказалась меньше нормы, предусмотренной законом.
Обвиняемые знали об этих фактах, поэтому, по версии следстия, составили подложные акты осмотра квартир и домов, в которые внесли ложные сведения о завершении строительства, после чего составили и согласовали разрешения на ввод домов.
В результате были существенно нарушены права граждан, которым были предоставлены эти жилые помещения. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено прокуратурой края в Ленинский суд для рассмотрения.