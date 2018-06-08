properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июня 2018, 04:20

Published 8 июня 2018, 04:20

Modified 1 марта 2023, 14:46

Updated 1 марта 2023, 14:46

Чиновников из администрации будут судить за некачественное жилье для детей-сирот

Чиновников из администрации будут судить за некачественное жилье для детей-сирот

8 июня 2018, 04:20
Фото: Properm.ru.
Ответственные лица знали, что здания нельзя вводить в эксплуатацию, но подписали документы.

Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двоих сотрудников департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) администрации города Перми. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

Речь идет о заключении договора между Министерством строительства и архитектуры Пермского края и ООО ТПФ «Пассаж-1» на приобретение жилья для детей-сирот и детей на общую сумму более 230 млн рублей. В ноябре 2014 года ДГА выдал разрешения на ввод в эксплуатацию пяти многоквартирных домов в Мотовилихинском районе. В марте 2015 года между Министроем и ООО ТПФ «Пассаж-1» был подписан акт приема — передачи в собственность государства 150 квартир.

Главная новость по теме
«Да, коррупция, кого-то посадят. Но мне-то что с того?» Права детей-сирот в Пермском крае нарушаются

Однако обязательства застройщиком в полном объеме выполнены не были: дома не были подключены к системам холодного водоснабжения и водоотведения, в квартирах не были завершены отделочные работы, отсутствовало электричество, газо- и водоснабжение. Кроме того, площадь приобретенных жилых помещений оказалась меньше нормы, предусмотренной законом.

Обвиняемые знали об этих фактах, поэтому, по версии следстия, составили подложные акты осмотра квартир и домов, в которые внесли ложные сведения о завершении строительства, после чего составили и согласовали разрешения на ввод домов.

В результате были существенно нарушены права граждан, которым были предоставлены эти жилые помещения. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено прокуратурой края в Ленинский суд для рассмотрения.

#Общество#Дети-сироты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика