Чиновников из администрации будут судить за некачественное жилье для детей-сирот

Речь идет о заключении договора между Министерством строительства и архитектуры Пермского края и ООО ТПФ «Пассаж-1» на приобретение жилья для детей-сирот и детей на общую сумму более 230 млн рублей. В ноябре 2014 года ДГА выдал разрешения на ввод в эксплуатацию пяти многоквартирных домов в Мотовилихинском районе. В марте 2015 года между Министроем и ООО ТПФ «Пассаж-1» был подписан акт приема — передачи в собственность государства 150 квартир.