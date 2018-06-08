Общество защиты динозавров: Рецензия на фильм «Мир Юрского периода 2»

Естественно, дом — это поле, на котором Байоне играть гораздо легче, судя по его прошлому опыту. Он всеми силами пытается нагнать саспенс, когда хищники вырываются из клеток, а главные герои пытаются от них спрятаться. Но наблюдение за этим процессом не вызывает никакого интереса, а только нагоняет тоску, так как абсолютно никаких сюрпризов здесь ждать не стоит. Кроме разве что красивой сцены противостояния генномодифицированного динозавра и велоцираптора по кличке «Блю».