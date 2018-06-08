Общество защиты динозавров: Рецензия на фильм «Мир Юрского периода 2»

Posted 8 июня 2018, 05:15
Published 8 июня 2018, 05:15
Modified 1 марта 2023, 14:47
Updated 1 марта 2023, 14:47
На острове, где располагался тематический парк «Мир Юрского периода» просыпается давно дремавший вулкан. Времени разбираться с теми, кто вообще решил построить его в таком месте нет. Поэтому бывшая управляющая парка Клэр Дэринг (Брайс Даллас Ховард) в составе организации по защите прав динозавров уговаривает дрессировщика Оуэна Грэди (Крис Пратт) вернуться на остров и спасти доисторических животных. Но у спонсора этой экспедиции оказываются совсем другие планы на динозавров.
Фильм начинается с пространного диалога доктора Иэна Малколма (Джефф Голдблюм), который всё в той же манере, что и его герой когда-то в первой части рассказывает об опасностях сосуществования человечества и динозавров, а также о том, что жизнь всегда найдёт выход.
Где-то фоном в это время журналисты рассказывают о том, что из-за вулкана все доисторические животные парка развлечений могут погибнуть, поэтому американское правительство обязано что-то сделать. Но как это часто бывает в жизни, никто не собирается спасать динозавров, потому что ни создатели, ни персонажи фильма не понимают, что, что с ними делать дальше.
Режиссёр Хуан Антонио Байона, до этого снимавший неторопливые камерные драмы и трогательные фильмы ужасов, внезапно и очень бодро берётся за «Мир Юрского периода».
Почти вся первая половина смотрится на одном дыхании, ровно до тех пор пока зрителя не перемещают с равнин затопленного лавой острова в узкие коридоры особняка, где главный злодей Элли Милс (Рейф Сполл) помимо секретных лабораторий устраивает стереотипный аукцион по продаже спасённых динозавров.
Естественно, дом — это поле, на котором Байоне играть гораздо легче, судя по его прошлому опыту. Он всеми силами пытается нагнать саспенс, когда хищники вырываются из клеток, а главные герои пытаются от них спрятаться. Но наблюдение за этим процессом не вызывает никакого интереса, а только нагоняет тоску, так как абсолютно никаких сюрпризов здесь ждать не стоит. Кроме разве что красивой сцены противостояния генномодифицированного динозавра и велоцираптора по кличке «Блю».
Складывается впечатление, что создатели хотели не только угодить поклонникам предыдущих частей, вновь показав им парк, окрестности и детей, убегающих от динозавров-детей на кухне (похожий эпизод был в самой первой части), но продвинуть историю дальше, вынести её за рамки парка или одной локальной территории. И у них это отчасти получилось.
Невозможно сказать, что вы заметите в фильме Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард, потому история спасённых динозавров в сиквеле гораздо важнее. Байона, несмотря на китчевый финал с безответственной девочкой и судьбоносной кнопкой, предлагает зрителю максимально лаконичную идею: если человечество не начнёт считаться с природой, то у этого могут быть весьма плачевные последствия.